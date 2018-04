EuroTel nadále dotuje 3110 a slevňuje internet

Březnové novinky společnosti EuroTel nepřinášejí výrazných překvapení, jde o kroky očekávané, logické a vcelku dopilovávající několik nepříjemných detailů, které kazily dojem z ucelené nabídky EuroTel GSM Global. Copak nám tedy přináší Vysočanský palác?

Především zůstává v platnosti dotace jak Philipsu Diga za 1 214 Kč včetně DPH i zajímavá nabídka telefonu Nokia 3110 za 4 874 Kč s DPH případně s instalační sadou hands-free do vozu za 6 094 Kč včetně DPH. Jak jsme již dříve informovali, v případě hands-free jde o nekvalitní tchaj-wanský výrobek, který má mnoho much a dost možná se vám vyplatí koupit si něco značkovějšího.

S cenou Nokia 3110 koresponduje přetrvávající nabídka Data Plus Pack, kdy dostáváte za zvýhodněnou cenu mobilní telefon Nokia 3110, k tomu obdržíte aktivaci Datové/Faxové služby a kompletní vybavení pro mobilní přenos dat/faxů. Takováto sada vyjde na 10 910 Kč s DPH.

Ericsson GA 628 je s cenou 3 654 s DPH logicky poněkud v pozadí zájmů, kde se vyhřívá Nokia 3110.

Logickým krokem je také přibalení extension baterie pro Philips Genie - s touto baterií telefon vydrží až 130 minut hovoru a vypadá jako telefon s batohem. Neschopnost Phillipsu zajistit k tomuto telefonu některé základní příslušenství byla námi kritizována již v minulosti a tak, pokud EuroTel nechtěl bohatší zákazníky nutit k ponižujícímu shánění baterií k již tak drahému telefonu, rozumně jim baterii přidává zdarma.

A nyní to nejpříjemnější: EuroTel konečně zavádí možnost zahrnutí provozu datových služeb v tarifních rozšířeních Týden a Víkend. Přístup na internetovou síť EuroTelu se tak stává rázem nejlacinější možností - ceny začínají u jedné koruny za minutu datového spojení. Zatím to ovšem stále vypadá tak, že datové služby nelze zahrnout do paušálních minut zdarma.

A co na nás EuroTel chystá? Nový tarif, který se právě dokončuje, nabídne spojení více tarifů v rodině dohromady. Další bomba se chystá jako bonus pro ty, komu vyprší 18 měsíční smlouva a budou mít nadále zájem ji prodloužit. Podrobné informace chystáme.