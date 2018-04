Eurotel nabízí výhodné volání o víkendu

Eurotel od dnešního dne nabízí doplňkovou službu Top Víkend. Jde o balíček volných minut, textových a multimediálních zpráv. Top Víkend stojí měsíčně 150 korun, nicméně až do konce roku je měsíční platba snížena na jednu korunu. Za tuto částku můžete o víkendech provolat 100 minut do sítě Eurotel a do pevných sítí. Vedle toho ještě můžete do všech českých sítí bezplatně poslat 50 textových a 25 multimediálních zpráv a to v kterýkoliv den v týdnu.

Eurotel Top Víkend se příliš nedá srovnat s doplňkovým tarifem T-Mobile Víkend+. Ten totiž umožňuje za měsíční poplatek volat o víkendech do sítě T-Mobile za 0,50 Kč za minutu. U Eurotelu si jenom koupíte volné minuty, které můžete o víkendu provolat. Poté už platíte za minutu hovoru podle svého tarifního programu.

Výhodou nabídky Eurotelu je, že při bezplatné minuty a zprávy Top Víkendu mají přednost. Když tedy ještě máte volné minuty ze svého standardního tarifu a máte aktivovaný Top Víkend, odečítají se vám při volání o víkendu přednostně volné minuty z Top Víkendu. Totéž platí o textových a multimediálních zprávách. Když ale voláte o víkendu s T-Mobile Víkend+, odečítají se vám přednostně volné minuty a až po jejich vyčerpání budete moci volat za výhodnou sazbu. Nevýhodou Eurotel Top Víkend ale je, že po vyčerpání volných minut voláte za plnou cenu.

Nabídky obou operátorů proto nelze dost dobře srovnat. Není to ale ani příliš nutné, protože jde o nabídky určené vlastním zákazníkům. Ty mají motivovat k tomu, aby svůj mobil používali více a aby měli pocit, že na ně operátor myslí a přichází za nimi s výhodnými službami. Nikdo totiž kvůli volání za 0,50 Kč o víkendech neodejde od Eurotelu k T-Mobile a stejně tak nikdo kvůli balíčku 100 volných minut, 50 SMS a 25 MMS neodejte k Eurotelu.