Eurotel nabízí všem dvě čísla na jedné SIM kartě

Pokud je vaším operátorem Eurotel a chcete mít na kartě SIM dvě telefonní čísla, potom máte od června vyhráno. Od 1. 6. si totiž můžete pořídit Eurotel Kombi kartu, která vám přesně to umožní. Budete mít jednu kartu SIM a dvě telefonní čísla. Dostupní budete na obou, volat budete vždy jen z jednoho – podle toho, na které se přepnete.

Kombi karta je dostupná pro každého, kdo má tarifní program od Eurotelu. Pro druhé telefonní číslo můžete použít libovolnou jinou kartu SIM od Eurotelu – může to být karta Go, kterou používáte již delší dobu, nebo nově pořízená při aktivaci Kombi karty. Stejně tak může jít o další tarifní program (libovolný z nabídky Eurotelu). Nemůžete ale mít na Kombi kartě dvě předplacené služby Go. To kvůli placení měsíčních poplatků za Kombi kartu, což by s Go nešlo.

Za Kombi kartu platí zákazníci totéž co za standardní výměnu karty SIM – tedy 495 Kč včetně DPH. Po půl roce využívání Kombi karty vás každá další přijde jenom na 95 Kč. Při pořizování Kombi karty je potřeba mít k dispozici obě karty SIM, jejichž telefonní čísla budete s Kombi kartou používat. Za používání budete platit i měsíční poplatek – ten se pohybuje od 70 do 39 korun v závislosti na počtu používaných Kombi karet.

Volba aktivního telefonního čísla se provádí při zapnutí mobilu zadáním kódu PIN. Ten je pro každé telefonní číslo jiný, takže když zadáte PIN A, bude aktivní číslo A. Po zadání PINu B se aktivuje B. Jestli máte telefon s podporou SIM toolkitu (těch je většina), můžete si přepínat mezi telefonními čísly i prostřednictvím SIM toolkitového menu.

Při používání Kombi karty si můžete nastavit dva módy. Nejpohodlnější asi je, když je hovor na právě neaktivní číslo přesměrován na to aktivní – takže se vám volající vždy dovolá, ať už volá na libovolné z obou čísel. Pokud ale jedno číslo používáte jako pracovní a druhé soukromé, potom asi nechcete, aby se vám ti, co volají kvůli práci, dovolali i ve volném čase. Takže si můžete aktivovat přesměrování ze soukromého čísla na pracovní, ale už ne obráceně. Soukromé hovory přijmete vždy, pracovní jenom tehdy, když budete mít toto číslo aktivní. Přesměrování provádí sama síť, vy si jenom určíte, jak jej chcete nastavit. Za přesměrované hovory neplatíte nic; za nastavení nebo zrušení každého přesměrování zaplatíte 25 Kč. Určitě vás potěší, že telefonní seznam na kartě SIM je společný pro obě telefonní čísla. Méně potěšující už ovšem je, že na Kombi kartě nefunguje GSM banking.

Podle průzkumu, který pro Eurotelu provedla v březnu společnost AISA, více než 10 % českých uživatelů mobilů používá více než jednu kartu SIM. Mnohem více jsou k tomu podle tohoto průzkumu náchylní majitelé tarifních programů než zákazníci s předplacenými službami. Klienti Eurotelu by sice měli využívat více karet SIM v mnohem menším měřítku než zákazníci jiných operátorů, ale více je trápí skutečnost, že potřebují používat různé karty pro soukromé a služební hovory – což by jim Kombi karta měla pomoci vyřešit.

Praktické zkušenosti s Kombi kartou vám přineseme v nejbližších dnech.

O více telefonních číslech i od různých operátorů na jedné kartě SIM jsme psali v tomto článku.