Eurotel nabízí věrným klientům dvojnásobek volných minut

Bonus v podobě dvojnásobného množství volných minut mohou od 1. prosince do 29. února získat členové věrnostního programu Benefit společnosti Eurotel. Eurotel současně prodloužil platnost bodů nasbíraných do konce roku až do konce února 2004. ČIA o tom informovala mluvčí firmy Diana Dobárlová.

Členem věrnostního programu Benefit se stává automaticky každý uživatel paušálních služeb Eurotelu, který v průběhu tří po sobě jdoucích měsíců provolá měsíčně nejméně 50 minut. Na virtuálním kontě každého takového zákazníka pak přibývají takzvané Benefit body. Tyto body může klient měnit za služby, slevy a dárky.

K 30. září evidoval Eurotel 4,019 milionu zákazníků. Firma za prvních devět měsíců letošního roku zaznamenala meziroční nárůst čistého zisku o devět procent na 5,5 miliardy korun, celkové tržby přitom meziročně stouply o dvě procenta na 21,6 miliardy korun. Stoprocentním vlastníkem Eurotelu je s 51 procenty Český Telecom, který se s druhým podílníkem Atlantic West B. V. letos dohodl na odkupu zbývajícího 49procentního podílu. Transakce by měla být ukončena do konce letošního roku.