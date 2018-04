EuroTel nabízí vánoční linku domů

Společnost EuroTel, která se zabývá poskytováním mobilních služeb již nějakou dobu vstoupila do období vánočních svátků s jasným a velkorysým cílem.

EuroTel daruje mobilní telefony s předplacenými GO kartami rodinám, jejichž děti musí zůstat o vánočních svátcích v nemocnici. Společnost EuroTel tak zajistí mobilní spojení rodinám, které nemohou zasednout ke štědrovečernímu stolu společně.

"Strávit Vánoce s těmi, které milujeme, je nesmírně důleíité. A děti, které musí zůstat v nemocnici, se cítí velmi opuštěné," říká Edward Kingman, generální ředitel společnosti EuroTel. "Tím, že těmto dětem poskytneme mobilní linku domů jim, doufám, umožníme, aby Vánoce prožili tak, jak se mají Vánoce prožívat -s rodinou nablízku. Děti budou mít příleíitost spojit se se svými rodiči, prarodiči a sourozenci, kdykoli si budou přát. "

EuroTel daruje dětským pacientům ze šestnácti nemocnic sady GO Fun, obsahující mobilní telefon Alcatel One Touch Max s plně grafickým displejem, GO kartu a GO kupón v hodnotě 500 Kč. Navíc pro děti uspořádá komorní vánoční besídky, na nichž pěvecký sbor zazpívá vánoční koledy.

"Doba a úspěšnost léčby vždy závisí na psychickém stavu dětského pacienta," říká MUDr. Ludomír Brož, primář Kliniky popáleninové medicíny při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. "Telefonický kontakt s rodinou je jedním z hlavních faktorů, které děti významným způsobem pozitivně ovlivňují. Věřím, že dárek od EuroTelu dětem zpříjemní pobyt v nemocnici a přispěje k jejich rychlejšímu uzdravení."

Tímto krokem, kterým EuroTel daruje děti ve vybraných nemocnicích, zpříjemní jistě mnohým rodičům i dětským pacientům svátky, které jinak tráví bohužel odděleně od sebe. Nutno ještě dodat, že dárky od EuroTelu dětem zůstanou i po opuštění nemocnice.

Na dotaz, zdali nebudou mobilní telefony rušit přístroje v nemocnicích nám bylo sděleno, že na odděleních, kde leží malí pacienti nebudou přístroje rušeny a taková situace by ani nemohla nastat díky tomu, že jsou důležité přístroje chráněny Faradayovou klecí před rušením ze strany mobilních telefonů.