EuroTel nabízí upgrade za dotované telefony

Patrně situaci znáte: před drahnou dobou jste zakoupili mobilní telefon Dancall 2711, tehdejší výkřik moderní telekomunikační techniky. Uplynulo několik měsíců, výkřiků techniky se přehnalo několik přes naše hlavy a vy stále máte svého Dancalla se závazkem na 18 měsíců. Co s tím? Koupit nový nedotovaný?

EuroTel nyní nabízí svým zákazníkům, kterým právě nyní dobíhá 18 měsíců závazku novinku: dva kupony pro slevu na výměnu mobilu. Výše této slevy se odvozuje od průměrného počtu minut, jež jste v posledních třech měsících provolali. Pokud jste například během posledních třech měsíců provolali v průměru přes 1000 minut za měsíc, dostáváte možnost koupit si za 1 Kč mobilní telefon Nokia 3110. Pravda je, že takových je mezi námi málo.

Ale i pro ostatní jsou nabízené slevy zajímavé - v průměru za každých 100 provolaných minut v průměru měsíčně získáváte 500 kč bonus. Průměrný uživatel mobilu si tak poměrně snadno přijde ke slevě, kdy na mobilní telefon Bosch 607 doplatí dvě - tři tisícikoruny.

Kuponky jsou dva - to proto, abyste někomu z blízkých mohli koupit SIM kartu a tím využít i starší mobil. Není to lákavá nabídka? Pokud tedy máte dotovaný mobil a 18 měsíců úpisu vám právě dobíhá, vyhlížejte kuponky ve vaší schránce. Je to idea, která je opravdu velmi dobrá.

Co dodat? Snad jen to, že využitím této nabídky se upisujete na dalších 18 měsíců. Ale to nebude důvod, proč jí nevyužít. EuroTel přišel s opravdu chytrým nápadem - to konec konců potvrdila naše anketka, v níž 90 procent hlasujících odpovědělo, že by podobnou nabídku na "upgrade" telefonu využilo.