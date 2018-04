Eurotel nabízí televizi a video v mobilu

Pokud jste zákazníky Eurotelu a ještě jste nevyzkoušeli aplikaci Videozóna (více v tomto článku), tak na ni rovnou zapomeňte. Eurotel totiž včera (26. 11.) spustil službu Eurotel Video Servis, která nabízí stejné funkce, ale v mnohem větším rozsahu. Konkrétně jde o možnost sledovat televizní (ČT1, Reuters) vysílání nebo přehrávání hudebních, zábavních a erotických videoklipů na mobilním telefonu.

Služba Videozóna funguje se všemi třemi operátory – využívá totiž pouze přenosů GPRS. Potřebujete mít ovšem tarifní program, u předplacených karet není připojení přes GPRS k internetu dostupné. Řešení Eurotelu naopak myslí na všechny jeho zákazníky. Cena za jedno přehrání klipu nebo zpráv u Videozóny v současnosti stojí pouze cenu přenesených dat podle tarifů zákazníka. Do budoucna se bude platit i za klipy – nyní jsou zdarma. Eurotel si účtuje pevnou částku za klip (podle obsahu, nikoliv délky) a cenu za přenesená data. Neplatí se ale podle tarifu pro GPRS, ale 0,015 koruny za jeden kilobajt (50 % nejlevnější standardní ceny za kilobajt pro tarifní zákazníky). Za jednu minutu tak za přenesená data zaplatíte asi 3 koruny.

Abyste mohli Eurotel Video Servis používat, musíte si do mobilu (v současnosti jenom Nokia 7650) nainstalovat přehrávací aplikaci. Ta není na rozdíl od Videozóny nebo řešení slovenského EuroTelu založena na upraveném Real Playeru, ale mnohem menší aplikaci Oplayer (v paměti zabere asi necelých 250 KB oproti více než 1 MB u Real Playeru). Oplayer používá vlastní formát videosouborů, nikoliv mpeg-4 u Real Playeru. Má to výhodu v ochraně autorských pravá – soubor kódovaný v mpeg-4 přehrajete na počítači prakticky v čemkoliv, zatímco pro formát Oplayeru existuje jen minimum přehrávačů, které navíc nejsou běžnou součástí Windows.

Ovládání aplikace je jednoduché – v hlavním menu máte rozdělené videosoubory podle obsahu (zprávy, zábava) a dále podle konkrétního souboru. Po kliknutí joystickem na klip či zprávu a potvrzení (u obsahu pro dospělé ještě potvrzujete, že je vám více než 18 let) se začnou stahovat multimediální data a začnou se přehrávat. Ideální rychlost datového toku je 26 kb/s. Pro případ různých výpadků má v sobě aplikace vyrovnávací paměť. Ta je standardně nastavena na 100 kB, ale můžete si ji změnit (od 20 kB po 500 kB – Options/Settings/Smartbuffer size).

Aplikaci můžete stáhnout z internetových i wapových stránek Eurotelu, nebo si ji můžete nechat poslat prostřednictvím MMS. Aktivace služby, nastavení GPRS (používá se jiné APN) a objednání MMS s aplikací je dostupné prostřednictvím textových zpráv. Pokud máte tarifní program, můžete si službu aktivovat jen se znalostí svého zákaznického identifikačního čísla. To je důležité proto, aby si zaměstnanci nemohli podobné služby bez vědomí zaměstnavatele aktivovat. Za aktivaci ani stažení aplikace nic neplatíte, stejně jako neplatíte měsíční poplatky. Platí se jenom cena za přenesená data a za klip, podle obsahu. Většina klipů se vejde do dvou minut – jen výjimečně je délka až minut pět. Před spuštěním klipu si v jeho popisu můžete jeho přibližnou délku přečíst a odhadnout tak, na kolik vás jeho shlédnutí přijde.

Tarifní skupina klipu Cena v Kč (s DPH 5%) Cena v Kč (bez DPH) Obsah 1 0,00 0,00 Filmové ukázky 2 9,90 9,43 - 3 12,90 12,29 Zprávy, počasí 4 14,90 14,19 Mobil Bulvár 5 19,90 18,95 Animované seriály 6 29,90 28,48 Erosíčko (počasíčko) 7 39,90 38,00 Erotické klipy 8 49,90 47,52 -

Pokud si stáhnete klip a neodejdete z menu tohoto klipu, můžete si jej přehrát kolikrát chcete znovu – a zdarma. Až z tohoto menu vystoupíte, tak se klip vymaže.

Služba Eurotelu je sice konkurencí pro Videozónu společnosti U Turn, ale ta nemusí být zklamaná. S Eurotelem totiž spolupracuje a zajišťuje pro něj část obsahu a jeho zpracování pro Eurotel Video Servis. Kromě U Turn Eurotel spolupracuje s Českou Televizí, Reuters, AS-Film, ATS Praha, Warner Bross, Falcon, iCom Vision, Techno Publishing a Mondial Bohemia.

Eurotel předpokládá, že o službu bude poměrně zájem, i když samozřejmě nepůjde o masové využití. Důvodem je počet mobilů Nokia 7650 mezi lidmi, který se sice počítá na desetitisíce, ale i tak nejde o závratné číslo. Do budoucna by ale počet mobilů schopných provozu Eurotel Video Servisu měl růst a nejen v této souvislosti Eurotel předpokládá, že do své datové sítě v příštím roce investuje velké prostředky, srovnatelné s investicí do samotného GPRS. Dalšími důvody bude růst počtu posílaných multimediálních zpráv a oblibě dalších aplikací založených právě na datových přenosech přes GPRS. I když právě videopřenosy dokážou zatížit síť ze všech aplikací nejvíce.