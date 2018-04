Eurotel nabízí telefonování do USA zdarma

(ČIA) - Telefonování do USA zdarma nabídne ve čtvrtek 13. a v pátek 14. září mobilní operátor Eurotel. "Každý, kdo se potřebuje spojit se svými blízkými či přáteli v USA, se může dostavit do jedné z 93 značkových prodejen společnosti a požádat o zavolání do Spojených států z prodejny zdarma," sdělil ČIA tiskový mluvčí společnosti Jan Kučmáš.

Žadateli bude v otevírací době prodejny přímo na místě zapůjčen pro toto zavolání mobilní telefon se SIM kartou Eurotelu. "Chceme pomoci všem občanům i návštěvníkům České republiky spojit se s příbuznými nebo přáteli v USA, postiženými úterními teroristickými útoky," dodal generální ředitel společnosti Terrence Valeski. Značkové prodejny má Eurotel ve 37 městech České republiky, jejich kompletní seznam je k dispozici na internetové stránce firmy.