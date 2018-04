Eurotel nabízí stahování hudby do mobilu

Eurotel spustil službu Eurotel Jukebox, která umožňuje stahovat a poslouchat hudbu v mobilních telefonech. Jde o celé skladby, které si můžete ukládat do mobilního telefonu, odkud je také přehráváte. Využitelná je vnitřní paměť mobilu i paměťová karta. Službu je možné využívat s kartami Go i měsíčními tarifními programy.

Na kolik vyjde jedna písnička?

Skladby můžete poslouchat celé, nejsou to jen ukázky (ty si ale můžete poslechnout před stažením). Skladby poskytují české pobočky hudebních vydavatelství BMG a Warner Music. V současnosti je v seznamu asi 300 skladeb, každý týden se bude nabídka zvětšovat. Kromě archivu si budete moci stahovat i skladby ze současných hitparád (ale jen některé, ne u všech je možné je tímto způsobem šířit). Eurotel plánuje nabízet tímto způsobem i některé skladby, které ještě nejsou distribuovány na CD (v současnosti se takto připravují skladby z nového alba Tata bojs).

Skladby se stahují prostřednictvím GPRS. Platit tak budete za přenesená data, podle svého tarifu pro GPRS (jednoznačně se vyplatí Data Nonstop, pro předplacené karty Go tato služba kvůli cenám datových přenosů není příliš vhodná). Dále budete platit za každou skladbu. V současnosti existují dvě ceny, 40,54 Kč nebo 57,97 Kč (obě ceny jsou s DPH). Podle našeho názoru je to příliš vysoká cena (CD českého interpreta vás tak totiž přijde na dvojnásobek ceny CD v obchodě), nicméně je na zákaznících, jestli se ji rozhodnou platit nebo ne. Faktem je, že v současnosti u nás žádná podobná služba nefunguje.

Jak přehrávat?

Skladby se stahují a poslouchají v aplikaci určené pro mobilní telefony s operačními systémy Symbian 6 a 7 a Microsoft Windows Mobile. V současnosti jsou podle Eurotelu podporovány tyto telefony: Nokia 3650, 6600, 7650, N-Gage, Sony Ericsson P800, P900 a Eurotel DataPhone II (HTC). Samotná aplikace zabere v telefonu 711 kB (Nokia 6600), instalační soubor, který si můžete stáhnout z wapových stránek Eurotelu, je velký necelých 100 kB. Přímý odkaz získáte po odeslání sms s textem jukebox na telefonní číslo 999888.

Autorem aplikace je společnost Chaoticom. Ta vyvinula vlastní hudební formát KOZ, který má zajištěnu ochranu autorských a distribučních práv a má velmi dobrou kompresi. Zvuk by svou kvalitou měl odpovídat přibližně formátu MP3, posoudit to ale musíte sami (nám přišel zvuk dobrý, ale CD se to samozřejmě nevyrovná). Velikost průměrné čtyřminutové skladby je 750 kB, což je asi čtyřikrát až pětkrát méně než u stejné skladby ve formátu MP3.

Rychlost stahování je závislá na rychlosti dostupného připojení přes GPRS. Podle tiskové zprávy odpovídá jedna sekunda stahování jedné sekundě skladby, což po prvním krátkém vyzkoušení můžeme potvrdit. Platí, že rychleji se budou skladby stahovat výjimečně, pomaleji v závislosti na kvalitě a přetížení v některých místech GPRS možná častěji, než byste čekali.

Skladby v současnosti není možné přehrávat v počítači, můžete si je tam pouze zálohovat. Přehrávání je závislé na simkartě, která byla v mobilu v okamžiku přehrávání. To umožňuje přehrávat skladby i v jiných mobilech, kde je tato simkarta. Lepší by ale podle našeho názoru bylo přehrávání neomezovat. Když si totiž zákazník jednou skladbu koupí (a zaplatí za ni poměrně dost), měl by mít možnost přehrávat si ji kde chce.

Bude o Jukebox zájem?

Nápad stahovat hudbu do mobilního telefonu a poslouchat ji z něj je velmi zajímavý. Spousta lidí si nekoupí přehrávač MP3 zkrátka jen proto, že nemají chuť jít do obchodu nebo nechtějí za další zařízení platit. Jenže mobilní telefon už má skoro každý. Jenže, Jukebox (přesněji přehrávač microKOZm) funguje jen v mobilech se Symbianem či Microsoft Windows Mobile. Což jsou až na výjimky přístroje, které stojí stejně jako několik přehrávačů MP3.

U těchto mobilů se ale předpokládá, že jejich majitelé je umějí využívat, takže je připojují k počítači. V podporovaných telefonech je navíc možné přehrávat soubory MP3. Pro majitele je tak nejjednodušší si stáhnout MP3 z internetu, nebo si je do mobilu zkopírovat ze svého archivu (což také spousta uživatelů těchto mobilů dělá). Až na výjimky nebudou chtít platit za jednotlivé skladby, navíc když budou chtít celé album, vyjde je levněji si jej koupit a zkopírovat do MP3. Nevýhodou MP3 je větší objem souborů, formát KOZ je úspornější.

Službu Jukebox jistě budou někteří lidé hned využívat. Půjde ale o nadšence, kteří si budou chtít poslechnout skladby dosud nevydané na CD nebo je budou zajímat novinky. Také možnost stáhnout a poslechnout si skladbu, o které se aktuálně bavíte, nemáte ji v jiné podobě a nemůžete se shodnout na přesných slovech, je velmi zajímavá a i za 40 Kč je použitelná. Ale dokud nebudou k dispozici levnější mobily s podporou Jukeboxu a Eurotel nepřijde s paušálním zpoplatněním (jako třeba iTunes, které je navíc levnější i při platbě za skladbu).

Hodilo by se také rychlejší připojení k internetu, protože čekání na stažení je opravdu nepříjemné, a pokud nejste opravdu fanoušci (nebo nemusíte stahovat písničky kvůli napsání článku), tak vás služba velmi rychle omrzí. Eurotel je v současnosti prvním operátorem v Evropě (a možná i na světě), který řešení Chaoticomu používá. Služba se bude určitě dále vyvíjet a předpokládáme, že se budou skladby zlevňovat (velkou část ceny tvoří autorské poplatky – ty se musejí snížit, v nabídce se také musí objevit nabídka více vydavatelství, na tiskové konferenci se hovořilo o Sony Music).

V současnosti jde o sice o zajímavou aplikaci, ale je to spíše hračka pro nadšence. Čeká ji ještě vývoj, ta pravá doba pro masivní využití (se kterým se i přes nutnost platit za skladby dá počítat) přijde až v době levnějších a rychlejších mobilů se Symbianem či Microsoft Windows Mobile, které vydrží déle (poslech a stahování hudby docela vyčerpává baterie). Rozmach této služby je možný až ve chvíli, kdy budou dostupné mobilní sítě s EDGE nebo UMTS. GPRS totiž v praxi pro uživatelsky příjemné multimediální využití opravdu nestačí.