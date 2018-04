Eurotel nabízí po propojení se sítí Telecomu nový paušální tarif pro WiFi

Nový paušální tarif pro vysokorychlostní internetové připojení WiFi (Wireless Fidelity) nabízí od května Eurotel. Zároveň propojil svou bezdrátovou síť se sítí mateřského Českého Telecomu, který převedl bezplatný pilotní projekt služby veřejného připojení WiFi Hot Spots do komerčního provozu. Zákazníci obou společností tak mohou využívat 59 přípojných míst (hot spotů) Telecomu i 104 přípojných míst Eurotelu. Na dnešní tiskové konferenci o tom informovali zástupci obou společností.

Nový paušální tarif Eurotelu WiFi Jet Basic umožňuje 60 hodin připojení měsíčně za paušál 599 korun bez DPH. Doplňuje tak tarif WiFi Jet Nonstop s neomezenou dobou připojení za 1199 korun bez DPH měsíčně, který mobilní operátor zavedl od 1. dubna. Kromě paušálních tarifů nabízí Eurotel také připojení s platbou prostřednictvím předplacených Go kuponů, hodina vyjde na 40 korun včetně DPH. Přihlášení k internetu přes WiFi je možné také prostřednictvím krátké textové zprávy SMS. Tímto způsobem si zákazník může objednat hodinu připojení za 60 nebo dvě hodiny za 100 korun včetně DPH.

Český Telecom nabízí od začátku května připojení přes WiFi hot spoty o rychlosti od 256 do 2048 kb za sekundu za dvě koruny včetně DPH za každé tři minuty. Zpoplatňuje je předplacenými kartami v hodnotě 300 nebo 500 korun včetně DPH. Do pilotního provozu WiFi hot spotů se od 15. prosince 2002 do 30. dubna letošního roku zapojilo šest tisíc uživatelů. Průměrně zaznamenal Telecom za týden celkově 1250 přístupů a na jednoho aktivního uživatele 50 MB přenesených dat.