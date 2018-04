Eurotel nabízí neomezené volání firmám

Neomezené volání za 399 korun měsíčně bez DPH nabízí firemním zákazníkům společnost Eurotel v rámci nové služby Eurotel VPN Nonstop. Firmy ji mohou aktivovat k libovolnému počtu telefonních čísel, která jsou součástí firemní VPN sítě. Volání v rámci VPN je pak zdarma. ČIA o tom dnes informovala mluvčí společnosti Diana Dobálová.

Službu Eurotel VPN Nonstop si mohou do 31. ledna 2004 aktivovat všichni zákazníci Eurotelu s podepsanou Rámcovou smlouvou a s aktivní službou VPN Basic, VPN Advanced či Eurotel Team. Zákazníci přitom nemusí měnit základní tarify.

Podle červnových údajů průzkumu telekomunikačních operátorů T-Audit má Eurotel v segmentu firem do pěti zaměstnanců více 39procentní tržní podíl a podíl na tržbách přes 42 procent. Ve skupině firem od šesti do 19 zaměstnanců drží Eurotel více 52procent trhu a podíl na dosažených tržbách činí přes 54 procent. V segmentu společností od 20 do 199 pracovníků patří Eurotelu shodně téměř 60procentní podíl na trhu a na tržbách. U firem nad 200 zaměstnanců drží Eurotel více než 79procentní tržní podíl a téměř 81 procent činí podíl na tržbách.

K 30. září evidoval Eurotel 4,019 milionu zákazníků, tedy o devět procent více než ve stejném období vloni. Za prvních devět měsíců firma zaznamenala meziroční nárůst čistého zisku o devět procent na 5,5 miliardy korun. Celkové tržby nejstaršího domácího mobilního operátora za stejné období meziročně stouply o dvě procenta na 21,6 miliardy korun.