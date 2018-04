EuroTel nabízí možnost zrušit Go záznamník

Pevně nadefinované přesměrování hovorů v nepřítomnosti nebo mimo signál na záznamník, bylo asi největším nedostatkem předplacených karet v poslední době. Zatímco možnost odesílat SMS zprávy přibyla předplaceným kartám již před delší dobou, nedávno pak Go kartám přibyl i roaming (u Twistu se na něj čeká), přesměrování na záznamník bylo až doposud nevypojitelné.

Další krok ku zrovnoprávnění předplacených karet s klasickými tarify udělal překvapivě EuroTel - nyní je možno přesměrování na záznamník zrušit a to zavoláním na infolinku *88 a výběrem menu 1-2-3. Přesměrování se tedy neruší nastavením přesměrování na mobilních telefonech, jako je tomu v běžných tarifech, to je ale logické, protože jde o přesměrování direktivní, tedy vnucené sítí a jen z pozadí sítě vypojitelné. Přesměrování lze aktivovat zpátky pouze přes operátorku na infolince.

Nyní si tedy u Go karty můžete zvolit, zda chcete nebo nechcete používat záznamník. Po pravdě řečeno existence povinného přesměrování na záznamník je spíše marketingový tah - provozovatel sítě má jistotu, že každý příchozí hovor se spojí (cink-cink do prasátka) a stejně tak za výběr ze schránky následuje obligátní cink-cink do prasátka. Navíc marketingově se velmi dobře poukazuje na to, že jste vždy k zastižení a vypadá to velmi dobře na plakátu. V praxi ale majitel předplacené karty záhy zjistí, že by radši rozhodoval o provozu záznamníku sám, mnoho lidí je názoru, že mobilní telefon je od toho, aby se hovořilo s živým člověkem a ne záznamníkem nebo sekretářkou.

V EuroTelu se delší dobu dějí divné věci - ve společnosti samé se rozpoutala vlna šeptavé kritiky na nepružnost rozhodování a neadekvátní marketingové vymezení vůči sokovi. Vše vyvrcholilo před několika týdny odchodem marketingového ředitele EuroTelu Aleše Damma, který se zařadil mezi management Nového mobilu (Telenor/Aliatel). Má snad možnost zrušit Go záznamník znamenat sebezpytování EuroTelu? Bylo by na čase - společnost zůstává i po třech letech příliš sebestředně zahleděna, až příliš razí cestu "my víme nejlépe, co je pro zákazníky dobré, tak proč bychom jim naslouchali". V době, kdy se jedná o třetím operátorovi by možná stálo za to, hledat trochu pružnější obraz. Snad bude nová nabídka Go začátkem takovéto strategie.

Je také spravedlivé připomenout, že je to již druhá služba, kde EuroTel předjíždí s Go kartou konkurenční Twist. Dnes již více či méně spolehlivě fungujíci Go roaming nemá a dlouho nebude mít u Twistu smysluplnou obdobu a možnost zrušit Go záznamník je také ojedinělá. Ostatní služby jsou u obou karet podobné, cena mírně hovoří pro Twist. U záznamníku ale EuroTelu prvenství nevydrží dlouho - Twist může reagovat velmi rychle odstavením svého záznamníku. Ale měl by to udělat hodně rychle...