EUROTEL NABÍZÍ IRIDIUM

Od 2. července 1999 mohou zákazníci společnosti EuroTel využívat světový satelitní systém Iridium, jehož vybudování znamená další převratnou událost v oblasti mobilních komunikací.

Jeho využití totiž znamená skutečně globální komunikaci v rozsahu, který byl ještě před pár lety nepředstavitelný. EuroTel, vedoucí mobilní operátor v České republice, nyní zařazuje do své nabídky mobilní telefon Motorola 9500, který je určen právě pro satelitní systém Iridium, okamžitě poté, co byl tento přístroj homologován a může být i u nás prodáván.

Mobilní telefon Motorola 9500 je určen pro provoz v satelitní síti Iridium, avšak s modulem GSM funguje i v sítích GSM 900. Modul GSM je standardně dodáván společně s telefonem Motorola 9500, takže zákazník bude moci okamžitě využívat obou sítí - Iridium a EuroTel GSM Global.

Zákazník aktivuje přístroj Motorola 9500 instalací své EuroTel SIM karty. Pokud je telefon nastaven na síť Iridium, hovory na číslo zákazníka společnosti EuroTel jsou doručovány přes síť Iridium. Veškeré poplatky za používání Iridia objeví zákazník na svém účtu od společnosti EuroTel.

"Satelitní síť Iridium přináší dosud netušené možnosti komunikace těm našim zákazníkům, kteří rádi cestují zvláště do míst, kde je složité zajistit standardní základnové stanice, ať už se jedná o pouště či polární oblasti anebo třeba plavby přes oceány. Zákazníci společnosti EuroTel si mohou vybrat, zda si satelitní mobilní telefon Motorola 9500 zakoupí či pouze na určitou dobu zapůjčí. Jeho přednosti však ocení jistě všichni," uvedla k uvedení telefonu Motorola 9500 na trh Iva Taťounová, tisková mluvčí společnosti EuroTel.

Prodejní cena telefonu Motorola 9500 je 79.995,- Kč včetně DPH a stejná je i jistina, kterou složí zákazník, který si telefon na určitou dobu zapůjčí. Jistinu může zákazník uhradit v hotovosti nebo formou předautorizace na své kreditní kartě.

Minimální doba pronájmu je 7 dní a cena za tuto dobu činí 5000,- Kč. Za každý další den je stanoveno nájemné 300,- Kč/den a maximální doba pronájmu není určena, takže si zákazník telefon Motorola 9500 může zapůjčit na libovolně dlouhou dobu. Ceny za pronájem jsou uvedeny bez DPH.

Filozofií společnosti EuroTel je poskytování nejvyšší kvality a uspokojování individuálních potřeb zákazníků. To dokazuje i další čerstvá novinka, jejímž zavedením navíc EuroTel předběhl české i světové konkurenční operátory, a to je testovací provoz GO Roamingu - možnost volání ze zahraničí i v rámci přeplacených služeb. GO Roaming zaznamenává již v rámci zkušebního provozu obrovský ohlas a byl prozatím úspěšně vyzkoušen v 17 evropských zemích. EuroTel je prvním operátorem na světě, který GO Roaming, založený na specifické technologii, začal používat, a byl proto osloven operátory z celého světa, zda by se s nimi mohl podělit o výsledky testovacího provozu GO Roamingu. Službu GO Roaming. Právě zkušební provoz ukáže možnosti dalších zlepšení.

"Zákazníci společnosti EuroTel si mohou vzít svůj mobilní telefon kamkoliv cestují, nejen díky nové možnosti sítě Iridium, ale především proto, že EuroTel k dnešnímu dni uzavřel 130 roamingových smluv, které reprezentují 66 zemí světa. Během svých cest, za prací i na dovolenou, se můžete na EuroTel vždy spolehnout, že zůstanete ve spojení na kterémkoliv místě naší planety," dodala Iva Taťounová.

Takže šťastné cestování s EuroTelem, ať se chystáte na moře, do velehor či do některého světového velkoměsta, ať s sebou máte mobilní telefon EuroTel GSM Global či některý z GO telefonů anebo satelitní Motorolu 9500. Máte jistotu, že s EuroTelem se určitě neztratíte!