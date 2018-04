Eurotel nabízí internet přes WiFi

Na třech místech České republiky se od dnešního dne můžete setkat s bezdrátovou internetovou sítí Eurotel WiFi Jet. Jde o síť založenou na standardu IEEE 802.11b, známou pod zkratkami WLAN nebo WiFi. Provozovatelem je – jak již z názvu vyplývá – mobilní operátor Eurotel. V současnosti jsou oněmi třemi místy pražské hotely Corinthia Towers (nikoliv Panorama) a Don Giovanni. Třetím pokrytým hotelem je Gomel v Českých Budějovicích.

Signál je samozřejmě dostupný i v okolí těchto hotelů, ale využití se předpokládá především uvnitř. V nejbližších týdnech spustí Eurotel svůj WiFi Jet i na dalších desítkách míst po celé České republice. Místa s přístupovými body (hotspoty) se budou nacházet především v hotelech; předpokládat lze pokrytí i takových lokalit, jako jsou letiště a kongresová centra.

WiFi není konkurence, ale doplněk mobilní sítě

Eurotel samozřejmě využívá toho, že v těchto lokalitách již má přístupová místa do své datové sítě a velmi často i vnitřní rozvody. Nainstalovat podporu další sítě (vedle GSM a plánované UMTS) pak není už takový problém. Již v červencovém článku jsme předpokládali, že jedním z nejdůležitějších hráčů na poli veřejných sítí WiFi budou mobilní operátoři – tento vývoj byl zřejmý dříve, než opadlo utopistické nadšení z toho, že by se snad přes WiFi daly nabízet podobné služby jako přes UMTS. UMTS je totiž o telekomunikacích, nikoliv o rychlých datových přenosech a přístupu k internetu jako WiFi.

Nyní se ukazuje v praxi, že ideální je spojení obojího, mobilní sítě a sítě WiFi. To je ostatně i stanovisko Eurotelu a také třeba amerického Voicestreamu, který patří k největším mobilním sítím a současně je poskytovatelem bezdrátového internetu přes WiFi. Ne že by se přes WiFi nedalo telefonovat. Jenže s WiFi to nemá co dělat – jde o telefonování přes internet. Totéž platí o SMS a MMS – díky WiFi je dokážete poslat z programů využívajících připojení k internetu nebo místo těchto zpráv použijete e-mail, ale plnohodnotná náhrada to není. Nevýhodou WiFi oproti standardním mobilním sítím (GSM, UMTS, CDMA) je i to, že používá veřejné pásmo 2,4 GHz, které může používat každý (u licencovaných frekvenčních pásem máte celou kapacitu jen pro potřeby své sítě), a pro stejnou kvalitu pokrytí je potřeba mnohem více vysílačů.

Spojení mobilních sítí a WiFi má jednu nespornou výhodu. Pokud máte zařízení (mobil, rozšiřující kartu, PDA, notebook) umožňující souběžné používání UMTS či GSM a WiFi, potom můžete být připojeni k internetu prakticky kdykoliv – když vyjedete z pokrytí sítě WiFi, automaticky se připojíte přes mobilní síť. Stejně tak telefonní hovor se uskuteční přes mobilní síť, aniž by byl závislý na vytížení sítě WiFi a nějakém instalovaném softwaru.

Za kolik je Eurotel WiFi Jet?

V současnosti je ideálním zákazníkem sítě Eurotel WiFi Jet zahraniční návštěvník, který přijede služebně do České republiky (nikdo jiný se asi v těchto nejdražších hotelech neubytovává). WiFi Jet ale může používat každý. Platba za využití je totiž velmi jednoduchá. Stačí si jenom koupit prostý dobíjecí Go kupon. Podle jeho ceny se určí, jak dlouho budete připojeni (objem přenesených dat je neomezený):

Hodnota kuponu Doba připojení 300 Kč 12 hodin 500 Kč 24 hodin 1000 Kč 60 hodin (2,5 dne) 2000 Kč 168 hodin (7 dnů)

Na notebooku nic nastavovat nemusíte – adresu IP i DNS serverů váš notebook získá ze sítě automaticky, pouze se doporučuje jako SMTP server pro odesílání pošty nastavit smtp.iol.cz. Jediné, co potřebujete zadat, je přihlašovací jméno a heslo. Jméno tvoří prvních deset čísel z dobíjecích kódů z kuponu, heslo zbývající čtyři čísla.

Doba platnosti kuponu se počítá od okamžiku prvního přihlášení do sítě WiFi Jet. Pokud se budete chtít připojit po vypršení platnosti předplacené doby připojení, budete si muset koupit další kupon. Ty budou podle Eurotelu dostupné na těch místech, kde je přístupná jeho síť. Protože potřebujete jenom dobíjecí kód, můžete si jej koupit i v bankomatu (pokud jej některý ještě vydává) nebo na internetu.

Budeme platit za WiFi měsíčním účtem?

Současné zákazníky Eurotelu s paušálními programy asi nejvíce zajímá, zda budou moci využívat sítě WiFi Jet i oni bez toho, že by museli kupovat dobíjecí kupony. Podle našich informací se nyní bude celý projekt vyhodnocovat (je určen především návštěvníkům České republiky), ale počítá se s tím, že v budoucnu bude představený cenový model i pro paušální zákazníky. Těm by samozřejmě bylo možné nabídnout jiné podmínky – platbu za přenesená data nebo za menší časovou jednotku, než je půlden. Celková částka by se samozřejmě objevila na měsíčním vyúčtování.

Nabídka připojení přes síť WiFi je pro mobilní operátory nepochybně zajímavá. Zahraniční návštěvníci tak totiž dostanou kompletní servis od jednoho operátora – volání a připojení k internetu. Víc opravdu z hlediska komunikací nepotřebují. K takovému operátorovi se pak budou rádi vracet. Na spuštění sítě WiFi proto logicky v současnosti intenzivně pracuje i RadioMobil; strategii nabízení WiFi vedle GSM razí T-Mobile International všude tam, kde má své dceřinné společnosti.