EuroTel nabízí i Nokia 5110 a 6110 v dotaci

EuroTel opět kombinačně mění svojí nabídku dotovaných telefonů a řekl bych, že do ní zavádí několik zajímavých špeků, kterými kontruje na solidní obměnu výzbroje u RadioMobilu.

Tak především: Nokia 5110 jest dotována na 4995 Kč (6094 Kč s DPH) - samozřejmě pod hrozbou osmnácti měsíců úpisu. To není zlé, ale je to stále o necelou tisícikorunu dráže, než u RadioMobilu (3999 Kč bez DPH). Ale co je zajímavé více: Nokia 6110 spolu s Nokia Cellular Data Suite 1.2 vyjde zájemce na 11700 Kč (14274 Kč s DPH) - jako kompletní balík. Pozor, nejde o Data Plus Pack Profesional, takže v ceně není aktivace dat a faxů zdarma, ale i tak je to solidní nabídka.

Ostatní při starém: Ericsson GA 628 za 2995 Kč bez DPH, Nokia 3110 za 3995 Kč bez DPH (dotované hands-free již není k dispozici, smůla) a Sony CM-DX 2000 za 7995 Kč bez DPH. Jedinou drobnou obměnou je EuroTel Sunny v ceně 995 Kč bez DPH - tedy 1214 Kč s DPH. Nejde o nic jiného, než o telefon Philips Diga, kožené pouzdro, cigaretovou nabíječku, lepící držák a autoatlas - tedy výbavička na letní cesty.

Jedinou výjimkou je Siemens S8, derivát Siemens S6D - o něm jsme již psali minule. Dotovaná cena je 1995 Kč - ovšem není to žádný extra výhodný nákup, telefon stojí jako nedotovaný 5900 Kč a svými vlastnostmi nijak neokouzlí.

EuroTel se ovšem na tento měsíc hodlá vytáhnout a to při příležitosti ComNetu. Tisková konference je svolána na čtvrtek a slíbil jsem, že nic neprozradím - už proto, že tisková konference RadioMobilu začíná o pouhou půlhodinku dříve. Jsem zvědav, jak to budou novináři stíhat a moc by mne zajímalo, kam jich přijde více - a zda to operátoři neudělali schválně...