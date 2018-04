Eurotel nabízí Go Data Nonstop

Eurotel od 1.června 2004 nabízí ke své předplacené kartě Go nemezená data přes GPRS. Tuto službu začal na předplacené kartě nabízet první T-mobile a teď s ní přichází i náš nejstarší operátor. Nabídka je časově neomezená a každý, kdo si službu aktivuje, získá jako dárek 30 volných minut na volání každý měsíc. Ty lze využít pro hovory do všech sítí v rámci České republiky.

Neomezené připojení k internetu a WAPu přes GPRS může majitel Go karty získat za 850 Kč včetně DPH. Narozdíl od nabídky T-mobile, lze službu aktivovat i ke staré Go kartě a můžete jí tak využívat s každým tarifem Eurotelu.

Aktivace je možná těmito způsoby:

Odesláním SMS ve tvaru GO D850 na číslo 999 111

V automatickém hlasovém systému na *88, položka 8

V menu *111 *# pod položkami 9. Moje - 1. Moje nastaveni - 1. Nastaveni služeb - 2. Pro Go zákazniky 5. Go Data Nonstop

S pomocí operátora na Go lince *88 (volba 9)

Při aktivaci se z kreditu na Go SIM kartě odečte cena a tento odečet se opakuje každý měsíc. Pět dní předem vždy zákazník obdrží SMS zprávu s upozorněním na platbu. Bude tak mít čas zkontrolovat, jestli mu na Go SIM kartě zbývá kredit postačující k úhradě služby na další měsíc. Pokud ano, ze zůstatku se odečte opět 850 Kč a služba bude aktivní další měsíc. Pokud kredit na SIM kartě nebude stačit k pokrytí ceny služby, tak je její poskytování ukončeno. Zákazník však má stále možnost využívat datové připojení za standardních podmínek podle ceníku Go služeb. Po dobití je možné službu opět aktivovat.

Při používání služby je nutné udržovat kladný kredit. Při poklesu kreditu do záporných hodnot se zcela zablokuje možnost využití GPRS, tedy i využívání neomezeného připojení v rámci služby Go Data Nonstop. Pro odblokování stačí dobít kredit na kladnou úroveň a GPRS i Go Data Nonstop je možné využívat dále.

Zdroj:Eurotel

Má podle vás význam nabízet neomezená data pro předplacené služby?