Eurotel nabízí exkluzivně nový singl od Madonny

Eurotel ve spolupráci s Warner Music nabídne svým zákazníkům nový singl americké zpěvačky Madonny. Písnička Hung Up je jen předvojem alba „Confessions On A Dance Floor“. Singl si můžete stáhnout jako vyzvánění nebo uvítací melodii na operátorově portálu Eurotel Live!.

K tomuto účelu se na portálu objevila nová sekce věnovaná jen a pouze Madonně. Najdete v ní kromě novinky „Hung Up“ ještě další vyzváněcí melodie a uvítací tóny. Vybrat si můžete z celé škály zpěvaččiných hitů jako American Life, Like A Virgin, Ray Of Light, Burning Up, Lucky Star, Don't Tell Me, Open Your Heart, Erotica, Deeper And Deeper či La Isla Bonita.

Eurotel chce v nejbližších dnech době doplnit sekci o MMS obrázky a wallpapery s Madonnou. Za singl jako vyzváněcí melodii zaplatíte 39,90 korun a za uvítací melodii korun 25. Měsíční poplatek za využívání služby uvítací melodie je 15 korun.

T-Mobile má již delší dobu podobnou akci s Robbiem Willamsem, se kterým uzavřel exkluzivní smlouvu. Na t-zones najdete singly Tripping a Make Me Pure z očekávaného alba Intensive Care. - více zde...

Hudebníci tuto možnost využívají čím dál tím častěji. Jako první využili této možnosti britští Coldplay. O úspěchu šíleného žabáka není třeba nijak sáhodlouze mluvit. - více zde...