Eurotel nabídne poslech hudby přes mobilní síť

Eurotel podepsal smlouvu se společností Chaoticom o využívání její platformy Chaoticom Mobile Music Solution k distribuci hudby v mobilní síti. Majité chytrého telefonu s Windows Mobile a brzy také se Symbianem si budou moci vybírat z nabídky hudby od vydavatelů BMG a Warner Music, zvolené skladby si budou moci poslouchat přímo ze svého telefonu.

Skladby jsou kódovány v proprietárním formátu firmy Chaoticom nazvaném KOZ. Formát má poskytovat optimální kvalitu při stahování a poslouchání v reálném čase. Skladby, jak to tak vypadá, se na mobilním telefonu vůbec neukládají, to se také není co divit, do většiny chytrých telefonů byste uložili stěží jednu. Software Chaoticomu ale umožňuje vytvořit si vlastní jukebox a přehrávat si proud hudby dle vašeho výběru, takže už bude jen záležet na cenách. To aby vás poslouchání takového "osobního rádia" za jízdy v autě nevyšlo tak draho, jako celé nové autorádio...

Eurotel bude s touto službou prvním operátorem v Evropě.

Zdroj: Scotsman.