Eurotel nabídne internet za měsíční paušál 1000 korun

Časově a datově neomezené připojení k internetu prostřednictvím technologie GPRS nabídne od 1. dubna mobilní operátor Eurotel. Informoval o tom dnes výkonný ředitel marketingu Eurotelu Garrison Macri. Zavedení paušálu za internet oznámí podle informací ČIA ještě během tohoto týdne také konkurenční T-Mobile. Operátoři pevných linek dosud podobnou službu nenabízejí.

Nový program mobilních datových služeb má název Data Nonstop a zájemce za jeho využívání zaplatí 1000 korun měsíčně. Rychlost připojení není předem specifikována a závisí především na typu mobilního telefonu a momentální vytíženosti sítě Eurotelu. "Teoreticky může být zákazník připojen skutečně nepřetržitě po dobu několika dnů," uvedl manažer společnosti pro obchodní segment Milan Pravenec.

Program Data Nonstop je podle něj výhodný pro pokročilé uživatele internetu, jejichž měsíční objem přenesených dat přesahuje 25 MB. Zákazníci s menším objemem provozu mohou využít datových služeb v rámci předplacených GO karet, uzavřít individuální smlouvu na určitý maximální počet přenesených dat nebo využít nehlasový tarif SMS/Data+GPRS.

Eurotel od 1. dubna zároveň zlevní datové přenosy prostřednictvím služby HSCSD Fast z 6,50 na 2,10 koruny za minutu. Novinkou je také rozšíření služby GPRS Instant také pro uživatele GO karet, přičemž dosud byla u předplacených služeb dostupná pouze pro službu WAP. Za jeden přenesený kB zákazník zaplatí do konce letošního června 0,03 koruny, poté 0,06 koruny. Další slevu firma připravila do konce června pro připojení k internetu během nočních hodin.