Eurotel na dálnici testuje dopravní zpravodajství přes Cell Broadcast

Spousta zákazníků Eurotelu jistě zná službu Cell Info - díky ní se na displeji zobrazuje reklamní text (nejčastěji v obchodních centrech) nebo informace o tom, kde se právě nachází. Tento týden Eurotel testuje pokročilejší službu - Cell Broadcast. Při jízdě po dálnici D1 si můžete nastavit přijímání informací z kanálu 30 (doprava) a dostávat tak aktuální dopravní informace (informace o nehodách, uzavírkách, zácpách). Tato s lužba je nyní k dispozici zdarma a pro zákazníky bude zdarma i v budoucnu.

Eurotel nyní mluví o pilotním projektu, jehož výsledky bude vyhodnocovat. Již nyní je ale jisté, že pokud dojde ke komerčnímu spuštění (a to je velmi pravděpodobné), bude poskytování dopravního zpravodajství rozšířeno i na další významné komunikace a zřejmě i do měst. Především pražské dopravě by podobná služba dost pomohla (řidiči by byli dopředu varováni a mohli by případně zvolit jinou trasu).

Služba Cell Broadcast má oproti Cell

Info několik podstatných výhod. Především jsou informace podle typu rozčleněny do kanálů (může jich být až 999), takže si můžete vybrat jenom ta témata, která vás zajímají. Zpráva také může být delší - až 1392 znaků (oproti 50 u Cell Info). Mobily většinou při přijmutí zprávy zapípají (dá se to nastavit), zatímco na Cell Info nereagují. Zprávy jsou samozřejmě geograficky vázané a mobily, které s Cell Broadcast pracují podle standardů, ji přečtou jenom jednou (nepípají tedy pořád, což je problém některých Nokií). Nevýhodou Cell Broadcast i Cell Info ale je, že uživatel za zprávy neplatí. Platit musí poskytovatel informací, případně může operátor službu nabízet zdarma. I když je to pro uživatele příjemné, operátoři bez toho, že by věděli, jak na Cell Broadcast vydělat, tyto služby nechtějí moc poskytovat.