Eurotel mění ode dneška účtování svého WAPu

Eurotel změnil účtování na svém portálu už jednou, a to v listopadu minulého roku. Tehdy zavedl bezplatný pohyb po portálu a platit se začalo až v případě, že uživatelé zvolili placenou službu. Novinkou také tehdy bylo to, že operátor zrušil zpoplatnění samotného stažení vybraného obsahu, což se vyplatí hlavně objemově výraznějších her a aplikací.

Dneškem se změnilo účtování WAPu, a to tak, že se operátor snaží připoutat své zákazníky ke svému portálu. Za surfování po placených službách v rámci Eurotel Live! zaplatíte třicet haléřů za jeden kilobajt. Za surfování mimo operátorský portál ale vydáte ze své peněženky více než jednou tolik, přesně sedmdesát haléřů. Eurotel tedy posílá nenápadný vzkaz zákazníkům o tom, že WAPování na domácí půdě je výhodnější.

Brouzdání po základním WAPovém menu zůstalo zdarma. Podmínkou je ale mít správně nastavený telefon. Aby bylo stažení základního menu bezplatné, je důležité pro přístup k internetu využívat připojení přes přístupový bod (APN): internet nebo gointernet (u zákazníků Go). V případě nastaveného připojení pomocí přístupového bodu wap nebo gowap bude Eurotel účtovat surfování jako přístup k WAPovým stránkám mimo portál Eurotel Live!, tj. 0.70 Kč za 1 kB.

Co se změní?

Nové opatření zasáhne pouze majitele neomezených datových tarifů. Důvod, proč Eurotel toto opatření zavedl je přitom zřejmý. Až dosud mohl zákazník namísto placeného zpravodajství na portálu Live! číst zdarma zprávy například na WAPové verzi iDNESu.

Od dnešního dne je však za takovéto prohlížení musí platit. Nabídnutých 500 volných kilobajtů lze využít pouze na placené stránky portálu Eurotel Live! Na ostatní stránky se volné kilobajty nevztahují. "Z analýzy jsme zjistili, že nadefinovaný limit 500 volných kB plně pokrývá využití přístupu k wapu pro většinu výše zmíněných datových tarifů. Přístup k internetu, ke kterému jsou tyto datové tarify určeny, zůstává nezměněn," řekla nám mluvčí Eurotelu Diana Dobálová.



O změně účtování Eurotel před několika dny informoval zákazníky, kteří získávají pětset volných kilobajtů, prostřednictví SMS: "Od 15.7.05 dochází ke změně účtování prohlížení placených wap stránek. K vašemu dat. tarifu získáváte nyní každý měsíc zdarma kredit 500 kB. www.eurotel.cz."

Toto sdělení způsobilo, že řada zákazníků s neomezenými daty o zavedeném zpoplatnění vůbec netuší. "O ničem takovém nevím, to je pěkný podraz," reagoval jeden z těch, kterých jsme se na znalost nové tarifikace dnes zeptali.