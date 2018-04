Mobilní operátor Eurotel mění dva výkonné ředitele. Začátkem července nahradil ředitele strategie Paranthy Narendrana dosavadní manažer A.T. Kearney Tomáš David (33 let). Od září by potom měl na místo ředitele provozní divize Paula Longa nastoupit jednatel firmy a šéf kontrolingu Telecomu Martin Bek (35 let), řekla ČTK mluvčí Eurotelu Diana Dobálová.

Long se podle mluvčí rozhodl ukončit působení u firmy po vzájemné dohodě, Narendranovi končí pracovní smlouva. Výrazné personální změny se v Eurotelu uskutečnily na jaře. Začátkem června z firmy odešel generální ředitel Terrence Valeski, kterého předtím vedení mateřského Telecomu pro problémovou komunikaci odvolalo z postu jednatele. Z firmy odešel

i finanční ředitel Robert Bowker a po svém odvolání z jednatelské pozice rovněž ředitel právní divize Luboš Borik.

Valeskiho nástupce nyní vedení Telecomu hledá prostřednictvím dvou personálních agentur. Dočasně byl řízením firmy pověřen nový jednatel společnosti a viceprezident Telecomu pro transformaci Michal Heřman. Ten v Eurotelu do roku 2000 působil jako finanční ředitel.