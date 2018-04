EuroTel má zase průšvih s bezpečností

EuroTel potkal další problém v návrhu služeb jeho mobilní sítě. Díru v cizím účtu tentokráte můžete způsobit majiteli jiného EuroTel GSM telefonu a to na WAP stránkách EuroTelu. Zde je totiž možnost objednat si InfoText přímo přes wapový formulář. To by bylo v pořádku - co ale v pořádku není je skutečnost, že objednat placenou službu InfoText můžete nejenom na vlastní telefonní číslo, ale i na libovolné cizí číslo. Vyhlédnutou oběť tak můžete zahltit SMS zprávami, které ona sama navíc platí.

Na tento problém upozornil časopis Mobility, který o něm údajně EuroTel informoval v čtyřtýdenním předstihu a když se mu zdálo, že EuroTel si z chyby nic nedělá, celou věc publikoval. Ještě v pondělí byla chyba neopravena a kdokoliv mohl připravovat majitele EuroTel GSM telefonů o peníze.

Jak se tomuto problému ubránit? Mnoho šancí není - samozřejmě si ihned můžete zrušit objednané zpravodajství a pokud chcete zpět i svoje peníze, můžete si stěžovat u EuroTelu. EuroTel by měl skladovat (ISO9001) data o tom, jakou cestou (tedy přes SMS či WAP) a z jakého čísla byl objednán přísun InfoTextu na váš mobil. Tím by mohl odhalit i vtipálka, ačkoliv je velmi nepravděpodobné, že by vám jeho číslo sdělil, ale pokud byste nechali celou věc prošetřovat policí, té by se ono číslo do rukou dostat mohlo.

Historie fatálních přehmatů EuroTelu je poměrně dlouhá - zatímco Paegas si dovoluje častěji méně závažné kiksy, EuroTel se drží hesla, když průšvih, tak pořádný.

Zřejmě první řádný průšvih si na svoje triko připsal EuroTel na podzim roku 1997, kdy mu přes všechno ujišťování třikrát za sebou zhavarovala velká část sítě GSM a to díky podceněnému update software sítě. (5.10.1997 - EuroTel: legenda o křišťálové kouli)

Dalším velkým faux pass EuroTelu byla možnost telefonovat z některých telefonů Ericsson s Go kartou zdarma. Na tento problém jsme tehdy upozornili EuroTel a celou záležitost jsme publikovali poté, co EuroTel problému nevěnoval pozornost (21.12.1997 - Ericsson 688 a 768 - potíže pro Go!)