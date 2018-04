Eurotel má v Praze podrobnější Cell Broadcast

Eurotel pokračuje v rozšiřování služby Cell Broadcast (CB), která spočívá v bezplatném poskytování informací lokálního charakteru na displeji mobilního telefonu. Po republice se již v řadě měst objevuje na displeji hláška "Ústí nad Labem" nebo "Česká Třebová", v Praze jsou údaje konkrétnější. Eurotel zde totiž využívá vnitřního pokrytí budov (indoor), které mu umožňuje informovat třeba takto: Hilton Praha. V lokalitách velkých obchodních center nebo na letišti, které pokrývá více buněk, se za místním údajem objevuje ještě číslo buňky.

Eurotel tak dává nenápadně najevo, že informace posílané jeho prostřednictvím mohou být poměrně přesně zaměřené na konkrétní lokalitu, podle přání potenciálního zákazníka. Jakého? Například supermarketu, který by chtěl, aby jedné jeho části byla CB o slevě na banány a v jiné o výborných perských kobercích. O tom, jak by se CB (mimochodem, správněji by se mělo mluvit o Cell Info) mohl hodit třeba majitelům restaurací, není potřeba vůbec diskutovat.

Následuje seznam 96 míst, v nichž se pražané mohou lokálními zprávami pokochat.

Cell Broadcast Interspar Praha 10 MAKRO Stodůlky Four Season Hotel Prague Office Park ČEZ Praha 1 Moevenpick Hotel Intercontinental Zlatý Anděl Smíchov 1 Česká Typografie Zlatý Anděl Smíchov 2 Hlavní Nádraží Praha Zlatý Anděl Smíchov 3 Panasonic Krakovská 9 Zlatý Anděl Smíchov 4 Myslbek Praha 1 Zlatý Anděl Smíchov 5 Česká Národní Banka Zlatý Anděl Smíchov 6 Poslanecká Sněmovna Carrefour Smíchov 1 Poslanecká Sněmovna Carrefour Smíchov 2 Prague City Center GLOBUS Praha-Zličín Burzovní Palác PHILIPS N. Butovice Hotel SAS Alcron Airport Terminal JIH 1 Praha 1 Tržiště 13 Airport Terminal JIH 2 Kenvelo Praha 1 Ruzyně Airport 1 V Celnici 1 Ruzyně Airport 2 V Celnici 2 Ruzyně Airport 3 V Celnici 3 Ruzyně Airport 4 Marriott Hotel Praha 1 Ruzyně Airport 5 Renaissance Hotel Ruzyně Airport 6 Fortuna 1 Hotel Diplomat P - 6 Fortuna 2 Citibank Evropská ul. Kateřinská 1 Citibank Evropská ul. Kateřinská 2 Citibank Evropská ul. MONA Praha 2 Strahovský Stadion 1 Riegrovy Sady Praha 2 Strahovský Stadion 2 Sudop Praha 3 Strahovský Tunel Don Giovanni Dorint 1 Praha 7 Výstaviště Don Giovanni Dorint 2 Praha 7 KOVO 1 Strojimport Praha 3 Praha 7 KOVO 2 Strojimport Praha 3 Letenský Tunel Kongresové Centrum 1 Praha 8 Metrostav 1 Congress Center 2 Praha 8 Metrostav 2 Kongresové Centrum 3 Praha 8 Metrostav 3 Corynthia Towers Hotel Praha 8 Na Žertvách Corynthia Towers Hotel Hotel HILTON Praha 8 Na Pankraci 26 P-4 IXOS Praha 8 Centrotex Praha 4 Hornbach Praha 9 Centrotex Praha 4 Centrum Černý Most 1 PPF Praha 4 Centrum Černý Most 2 Congress Center 4 Výstaviště Letňany 1 Kongresové Centrum 5 Výstaviště Letňany 2 Congress Center 6 SAZKA Praha 9 Panorama Hotel 1 Dopravní Podniky P-9 Panorama Hotel 2 TESCO Černý Most 1 BBC Prague 4 TESCO Černý Most 2 BBC Prague 4

Na seznamu měst, které mají CB, již figuruje také Žatec.