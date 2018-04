EuroTel má problémy se záznamovou schránkou

Záznamovou službu v síti EuroTel již několik měsíců trápí poměrně nepříjemný problém. Záznamové schránky mají tendenci se samovolně deaktivovat. Podle informací infolinky se tak stává u klientů, kteří záznamovou službu delší dobu nepoužívali, nicméně podle svědectví našich čtenářů se tak děje i u zákazníků, kteří záznamovou schránku používají naprosto běžně.

Problém je navíc matoucí i pro volající - hovor místo aby byl spojen na volaného nebo přesměrován do záznamové schránky, je ukončen hláškou "Na slyšenou", což většinu telefonujících zmátne.

Nepříjemné je, že zákazník se spoléhá na to, že příchozí hovory zachytí záznamová schránka. Ta je ale v takovém případě nedobytná a volajícího odhazuje uvedenou stručnou hláškou. Také všechny vzkazy na záznamníku jsou ztraceny a funkce záznamové schránky je obnovena až při volání na infolinku.

EuroTel na náš dotaz nesdělil, čím je situace způsobena ani to, zda ji bude nějak řešit ku spokojenosti zákazníků. Podle neoficiálních informací je ale problém způsoben nedostatečnou kapacitou záznamové služby EuroTelu. Tomu by také napovídalo nedávné nabídnutí možnosti zrušit si přesměrování na záznamovou službu u Go karet.