Eurotel má nový tarif pro Go

Každý majitel předplacené karty Eurotel Go si bude moci od 1. listopadu aktivovat nový tarif – Go Special. S ním je možné volat po celý den do všech českých sítí za 4,85 Kč za minutu (všechny ceny jsou s DPH 5 %). Jedna textová zpráva vyjde na 2,95 Kč. Tyto ceny jsou přesně o 0,05 Kč nižší než u konkurenčního tarifu Twist Home. Tarif Go Special si mohou pořídit noví zákazníci, ale také současní majitelé karet Go, kterým zůstane po přepnutí tarifu původní telefonní číslo. To u T-Mobile není možné.

Také Go Special nabízí zvýhodněné volání do zahraničí při použití internetového volání NetCall *55. Na slovenské pevné linky si zavoláte za 4,50 Kč za minutu, na mobily za 7,50 Kč za minutu. Dalšími zvýhodněnými zeměmi se sazbou 7,50 Kč za minutu jsou Polsko, Velká Británie (volání do těchto dvou zemí T-Mobile nezvýhodňuje), Rusko, Ukrajina. Čína vyjde stejně jako u T-Mobile na 9,50 Kč a Vietnam na 19 Kč za minutu. Na volání do těchto vyjmenovaných zemí se nevztahuje sleva 20 %, kterou Eurotel nyní nabízí na všechny hovory do zahraničí přes NetCall *55.

Srovnání předplacených karet – používání v ČR

Eurotel Go Special Oskarta T-Mobile Twist Home Volání do vlastní sítě (min.) 4,85 Kč 3,15 Kč 4,90 Kč Volání v ČR (min.) 4,85 Kč 6,30 Kč 4,90 Kč SMS (ks) 2,95 Kč 2,10 Kč 3,00 Kč MMS (ks) 9,50 Kč 9,50 Kč 10,00 Kč WAP – CSD (min.) 2,70 Kč 1,50 Kč 2,80 Kč WAP – GPRS (kB) 0,60 Kč + 0,60 Kč/hod 0,60 Kč 0,50 Kč Platnost tarifu neomezeno Neomezeno 1. 9. 2005

Srovnání předplacených karet – volání do zahraničí přes internet

Eurotel Go Special Oskarta T-Mobile Twist Home Slovensko – pevné linky 4,50 Kč 7,35 Kč 4,50 Kč Slovensko – mobily 7,50 Kč 7,35 Kč 7,50 Kč Polsko, Velká Británie 7,50 Kč 9,98 Kč 10,00 Kč Německo, Rakousko 8,30 Kč 9,98 Kč 10,00 Kč Rusko, Ukrajina 7,50 Kč 7,35 Kč 7,50 Kč Čína 9,50 Kč 9,98 Kč 9,50 Kč Vietnam 19,00 Kč 17,33 Kč 19,00 Kč

Z tabulek je vidět, že konkurenceschopná je i Oskarta, která nenabízí žádné zvýhodnění pro volání do zahraničí.

Tarif Go Special je možné aktivovat až do konce roku. Těm, kdo tarif budou mít aktivní, už Go Special zůstane (dokud si nezvolí jiný tarif), ale nové aktivace už možné nebudou. U všech karet Go platí, že první změna tarifu je zdarma, za další se platí 95 korun.