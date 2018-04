EuroTel má novou službu: Program Mobil+

Mobilní operátoři se předhánějí od té doby, co se jich na trhu objevilo jiné množství, než jeden. Z okolností našim čtenářů jasných to znamená, že se u nás mohou předhánět pouze EuroTel s RadioMobilem a další operátor teprve přibude.

A právě EuroTel nyní představil svůj nový program Mobil+. V kostce řečeno se jedná o službu, kdy vám u ET vymění váš starý typ mobilního telefonu za typ nový. Mobil+, jak ET tvrdí, navazuje na původní program Mobil Šek, který proběhl již na jaře minulého roku a byly v něm nabídnuty telefony Nokia 3110 a Bosch 607.

Pro to, abyste se dovolali této služby jsou zde ale jisté podmínky a háček, jak jinak. Za prvé tedy musíte být uživateli služeb GSM Global, kterým vypršel závazek z Dodatku a musíte mít dobrou platební morálku. Dále musíte podepsat nový Dodatek, kterým se upíšete na dalších 24 měsíců. To by bylo ještě pochopitelné, ale nový typ mobilního telefonu jen tak zdarma nezískáte. Je zde zakopán malý psík. Jedná se o to, že musíte zaplatit poplatek 2.995 Kč (vč. DPH) za využití služby Mobil+!!! Pokud si tedy defacto zaplatíte a nakulíte starý mobilní telefon, EuroTel vám jej ochotně vymění za kterýkoliv jiný z nabídky dotovaných mobilních telefonů.

Službu Mobil+ mohou ale využít i uživatelé služeb EuroTelu, kteří nemají dotovaný mobilní telefon a svou kartu mají aktivní po dobu alespoň 4 měsíců.

Program Mobil+ se netýká ovšem majitelů GO karet. V žádném případě, jelikož ti nemají a ani nemohou v programu GO, mít uzavřenu řádnou smlouvu o používání mobilních služeb sítě EuroTel.

V programu Mobil+ nejsou započítávány faktory jako například v programu Benefit, kde se přihlíží k počtu provolaných minut, či k tomu, jaký program zákazník užívá.

Ještě musím napsat nejdůležitější věc a sice, že program vstupuje v platnost ode dne 23.8.1999.