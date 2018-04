EuroTel má novou předvolbu 0606

Jsou chvíle, kdy mi EuroTel umí pěkně zkazit náladu. Jedna taková na mne přišla v pondělí, kdy jsme po docela únavné práci zjistili, že EuroTel právě registruje nové předčíslí 0606. Ne snad, že bych mu předčíslí nepřál, ale těšil jsem se, jak o tomto objevu hned za tepla napíšu a jaký to bude exklusivní článek.

Houby s octem. EuroTel se k tomu předčíslí přiznal na svojí tiskové konferenci, kam jsem nedorazil, protože jsem sprostě zaspal. Poprvé po dvou letech jsme vynechal tiskovou konferenci operátora a pojal jsem to jako osobní tragédii. Tu vystupňovala tisková zpráva, v níž se EuroTel k pracně získanému číslu 0606 hrdě přihlásil. Inu, docela obyčejná novinářská nespravedlnost - a tak tento článek píšu s takovým zpožděním.

Na co EuroTelu bude číslo 0606?

EuroTel oficiálně uvádí, že toto předčíslí potřebuje, protože se mu rapidně krátí počet volných čísel a potřebuje další prostor. Je to dozajista pravda, ale stále je dostatek volného místa. EuroTel udává 525 tisíc zákazníků, z toho ale téměř 100 tisíc bude dělat NMT systém s volačkou 0601. Je tedy minimálně dalších 400 tisíc volných míst, když započítám blokovaná čísla, propadlé Go karty a služební telefony a aktivované datové a faxové prostory.

EuroTel svoji novou volačku potřebuje jednak pro zákazníky, kteří chtějí zlaté číslo na přání, ale především pro svoji novinku - DCS-1800 síť. EuroTel je totiž toho názoru, že jako držitel licence pro výstavbu a provoz sítě GSM může rozjet technologicky totožnou síť DCS-1800 v případě, že mu ČTÚ přidělí frekvence. Tyto frekvence ČTÚ přídělí i bez vazby na případnou licenci pro provoz sítě DCS-1800. Dalším argumentem, proč nečekat na další licenci je skutečnost, že v pásmu 900MHz je poměrně těsno a operátoři mohou argumentovat potřebou nových frekvencí pro uspokojení kapacitních nároků.

EuroTel se chystá svoji DCS-1800 síť coby doprovodnou kapacitu k GSM Global spustit poměrně brzy. A taková předvolba 0606, ta by se hodila pro zákazníky, kteří si budou nově aktivovat obě vzájemně plně transparentní sítě.