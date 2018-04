Eurotel má novou hru. Konečně adventuru.

Nová SMS hra s názvem Xgen Go čeká ode dneška na zákazníky Eurotelu. Řadí se do kategorie adventur, a hráči se tak mohou těšit na sbírání nejrůznějších předmětů a řešení rozmanitých úkolů.Zájemce o hru se přihlásí odesláním SMS zprávy s textem Xgen na číslo 999 699. Odchozí herní textovka stojí hráče 80 haléřů a stejnou částku si operátor připíše za zprávu, kterou hráč přijme. Příchozí SMS nebude většinou jen jedna, ale Eurotel by měl zpoplatňovat vždy jen tu první z příslušné sady zpráv.Hráči budou mít možnost použít nápovědu, mapu i prosté rozhlédnutí. Budou mít také možnost svou účast ve hře přerušit na dobu, kterou si sami stanoví. Na závěr upozornění pro protřelé hráče – o vaši přezdívku vás systém nebude žádat hned na začátku hry. Tak se tím nenechte překvapit.