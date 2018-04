Eurotel má nového jednatele

Burckhardt před příchodem do Telecomu působil dva roky jako ředitel poradenské společnosti Route 30 a jako marketingový ředitel firmy Charity Blue. Sedm let do roku 2001 pracoval také ve společnosti British Telecom, kde byl jako manažer odpovědný za marketing a komunikaci, strategické plánování a rozvoj BT v Evropě.

Novým jednatelem dceřiného mobilního operátora Eurotel se stal ředitel provozní divize společnosti Eurotel Martin Bek. Bek se stal třetím jednatelem Eurotelu. Nahradil Pavla Klimuškina, který na své působení ve skupině Telecomu z osobních důvodů rezignoval. Jedno místo jednatele Eurotelu zůstává prozatím neobsazeno, upřesnil Crha.