Eurotel má mobilní portál – Live!

Na internetové adrese www.eurotel-live.cz bude od 15. března přístupný nový mobilní portál Eurotel Live! (podobá se portálu T-zones od T-Mobile, nebo, chcete-li, Vodafone Live!). Portál bude plnit dva úkoly – poskytovat multimediální obsah pro mobilní telefony a zákazníci si zde budou moci nastavovat služby.

K Eurotel Live! se budete moci připojit prostřednictvím internetového prohlížeče z počítače nebo wapového z mobilního telefonu. Všechny mobily, které jsou v současnosti v nabídce Eurotelu už jsou pro Eurotel Live! přednastaveny. Ostatní zákazníci si budou moci objednat nastavení textovou zprávou nebo přímo na Eurotel Live! (pokud jejich mobil tento typ nastavení podporuje). Eurotel považuje Live! za první integrovaný portál u nás. Pod tímto pojmem si představuje fakt, že totéž, co je možné nastavit a stáhnout z webu, je možné provést i wapovým prohlížečem.

„Zákazníci společnosti Eurotel nyní naleznou všechny služby, informace i zábavu na jednom místě. Z portálu Eurotel Live! si mohou stahovat loga, ega, vyzváněcí melodie, MMS obrázky nebo JAVA hry. Objednat si zde mohou také SMS či MMS informační služby. Využívat budou moci také on-line služeb, jako je Online chat nebo SMS a MMS brána. Na portálu Eurotel Live! si zákazníci samozřejmě mohou také nastavit jednotlivé služby společnosti Eurotel – například mezinárodní roaming, MMS, Eurotel video servis, záznamovou službu, službu zmeškané hovory a další“, uvedl Garrison Macri, výkonný ředitel komerční divize společnosti Eurotel.

Aby Eurotel dostal svůj nový portál do povědomí zákazníků, umožní od 15. března do 14. dubna objednávat MMS, loga, vyzváněcí melodie nebo hry za jednu korunu. Až do konce dubna bude stát navíc přístup na Eurotel Live! přes WAP jednu korunu. U vybraných mobilů je také snížena cena za aktivaci při nákupu vybraných mobilů. Na propagaci portálu se také budou podílet některé sportovní hvězdy, které Eurotel sponzoruje (Karel Poborský, Kateřina Neumannová, Michal Sýkora) nebo třeba skupina Monkey Business.

Více informací přineseme příští týden po vyzkoušení Eurotel Live!