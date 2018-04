Eurotel má datové tarify, Oskar a T-Mobile paušál za hovory pro firmy

Zákazníci českých mobilních operátorů se v pondělí a úterý rozhodně nemohli nudit. V pondělí totiž oznámil novinky ve své nabídce Oskar, v úterý se přidali i Eurotel a T-Mobile. I při zběžném pohledu na jednotlivé nabídky je jasné, že se operátoři velmi bedlivě sledují a snaží se reagovat na konkurenci. A na tom mohou vydělat jedině zákazníci.

Operátoři představili tak velké množství služeb, že jsme rozhodli se jim podrobně věnovat v dalších článcích. Tento článek slouží jako přehled novinek z tohoto týdne.

Oskarova nabídka studentům a firmám

Když přes měsícem T-Mobile oznamoval nový tarif pro studenty (T-Mobile Student), čekali jsme, že Oskar bude muset reagovat. Mezi studenty jsou totiž jeho služby velmi rozšířené, ale náklonnost ke značce jde stranou, pokud mohou zákazníci ušetřit. Odpovědí je Oskarova služba Volej kolej, kterou si může k tarifu Řekni mi aktivovat každý student, který je ve věku 18 až 26 let a prokáže se potvrzením o studiu, kartou ISIC nebo jiným studentským dokladem. Platnost služby je jeden rok, po něm se tarif opět přepne na standardní Řekni mi.

Za službu Volej kolej neplatí studenti žádný aktivační ani měsíční poplatek. Musejí jenom mít tarif Řekni mi a prokázat, že studují. Pak dostanou navíc 20 volných minut a 50 textových zpráv. Obojí platí pro volání a posílání do všech českých sítí. Platí standardní měsíční poplatek za Řekni mi (262,50 Kč s DPH). Každý student si může aktivovat Volej kolej jen pro jednu simkartu (je kontrolováno rodné číslo). K této simkartě je možné si bez problémů aktivovat další doplňkové služby jako Moje rodina, Moje jednička. Není možné využívat další balíčky služeb z dárkového koše (Oskarovy zvýhodněné balíčky služeb). Pokud splní standardní podmínky, mohou si studenti pořídit i mobil za zvýhodněnou cenu (platí pro nové i staré aktivace).

Volej kolej

Měsíční paušál 262,50 Kč Volné minuty 70 Volné SMS 50 Minuta hovoru do sítě Oskar 4,20 Kč Minuta hovoru do ostatních českých sítí 5,25 Kč Textová zpráva (do všech sítí) 1,05 Kč

Ceny jsou s DPH 5 %.

Kromě studentů se na výhody mohou těšit i ve firmách. K nemalé radosti T-Mobile, který podobnou nabídku zveřejnil na úterní tiskové konferenci, Oskar již ve středu minulý týden oznámil, že zlevňuje pro firemní zákazníky volání do vybraných zahraničních zemí. Na Slovensko, Ukrajinu a Ruska mohou volat za 7,35 Kč bez DPH. Do Číny mohou volat za 9,98 Kč bez DPH.

V pondělí pak rozhodně Oskar kolegy z T-Mobile nepotěšil oznámením, že firemní zákazníci si mohou aktivovat službu VPN Firma bez limitu. Za měsíční poplatek 300 korun (bez DPH) za simkartu si pak mohou v rámci virtuální privátní (VPN) sítě volat z těchto karet zdarma. Tato služba je použitelná pouze s firemními tarify Na zisk a Na jistotu. Její platnost končí na konci roku 2004; poté bude automaticky převedena na variantu VPN Firma (ta nemá paušál, nabízí „jen“ levné volání v rámci VPN).

Služby T-Mobile pro firmy a uživatele mobilního internetu

Zástupci T-Mobile na včerejší tiskové konferenci nijak nezastírali rozmrzelost z pondělních novinek Oskara. Především volání pro firemní zákazníky za paušál prý připravovali tak dlouho, až se to Oskar dozvěděl a s oznámením nabídky je předběhnul. T-Mobile bude muset pro příště zrychlit procesy ve firmě a současně si také lépe hlídat nakládání s informacemi.

A jaká je nabídka T-Mobile? Firemní zákazníci si mohou k služebním simkartám aktivovat službu Team Call. V rámci VPN (virtuální privátní sítě) pak mohou za měsíční poplatek 700 Kč volat zdarma. Mezi nabídkou Oskara a T-Mobile je rozdíl. Zatímco u Oskara jde o příplatek k tarifům Na zisk a Na jistotu, u T-Mobile jde o samostatný tarif pro firemní zákazníky. Tarif Team Call platí jen do konce roku 2004, stejně jako u Oskara.

Team Call

Měsíční paušál 700 Kč Volné minuty 0 Volné SMS 0 Minuta hovoru do sítě T-Mobile (kromě čísel ve VPN) 2,50 Kč Minuta hovoru do ostatních českých sítí 5,00 Kč Textová zpráva (do všech sítí) 1,70 Kč

Ceny jsou bez DPH.

Firemní zákazníci se také mohou těšit na levné volání na Slovensko. Za měsíční paušál 100 Kč (bez DPH) na simkartu si mohou aktivovat službu Mezinárodní privátní podniková síť. Ta umožňuje volat firmám ze simkaret s aktivovanou službou na mobily u slovenského EuroTelu (patří do skupiny T-Mobile) za pět korun za minutu. Podmínkou je, aby majitel slovenského mobilu patřil do stejné skupiny firem jako česká firma (firmy musí být majetkově propojené, může jít o pobočky jedné firmy nebo o firmy z jednoho holdingu) a aby měl u EuroTelu Bratislava také aktivovanou službu VPN. Tato pravidla jsou hodně omezující a bude velmi zajímavé sledovat zájem firem o tuto službu. S alternativními operátory je totiž možné volat z pevných linek na Slovensko levněji, a to na mobily i pevné linky bez omezení (cena za hovory z pevné sítě na mobily je ale při volání z ČR do SR vyšší, blíží se právě pěti korunám).

T-Mobile nabízí firmám i volné minuty navíc, které mohou získat, pokud jejich pravidelný měsíční účet dosahuje alespoň 4 000 korun. Když se firmy zavážou k minimální měsíční částce, kterou provolají (nebo ji v případě neprovolání stejně zaplatí), získají k několika simkartám (počet závisí na slíbené minimální provolané částce) dvojnásobek volných minut pro volání do sítě T-Mobile podle tarifu. Podmínkou je ale závazek na dva roky a uzavřít tuto smlouvu do konce roku (volné minuty navíc ale platí po celou dobu závazku).

Pro všechny uživatele, kteří se připojují přes mobil k internetu, má T-Mobile novou verzi software pro nastavení připojení. Jmenuje se T-Mobile Communications Center a dá se stáhnout zdarma z webu T-Mobile. Umožňuje snadnou konfiguraci připojení přes GPRS pro všechny mobily prodávané T-Mobile. T-Mobile také začne prodávat datovou PC kartu Option, která zvládá GPRS třídy 10 (4+1 nebo 3+2) a podporuje tři pásma GSM (900/1800/1900).

Eurotel láká uživatele mobilního internetu

Eurotel se snaží profilovat jako česká jednička v mobilních datových přenosech a díky tarifu Data Nonstop je v této snaze docela úspěšný. Tento mezi uživateli velmi populární tarif (platíte paušál a můžete být neomezeně dlouho připojení k internetu bez dalších poplatků za přenesená data) Eurotel vylepšil – cena je nyní 999 Kč bez DPH, za což vedle neomezeného připojení k internetu získáte nově i 30 volných minut.

Eurotel Data Nonstop funguje jako příplatek k jinému tarifu, takže po vyčerpání volných minut platíte podle ceníku tohoto základního tarifu. Pokud je ale oním základním tarifem Eurotel Individual, nemusíte platit kromě poplatku za Data Nonstop nic navíc, jenže nemáte ani žádné volné minuty. S novým Data Nonstopem ale získáte alespoň oněch 30 minut. Pokud si Data Nonstop aktivujete s tarify Optimum nebo Business, získáte na něj slevu z měsíčního poplatku 200 Kč.

Díky této slevě vás bude stát Data Nonstop jen o málo více než nejlepší tarif pro GPRS od T-Mobile – GPRS Business, který je o stovku levnější (699 Kč, také jde o příplatkový tarif), ale máte limit přenesených dat 50 MB. Pro ty zákazníky, kteří nemají drahé tarify Optimum a Business, nabízí Eurotel nový příplatkový datový tarif Data Plus, který je jednoznačně výzvou pro T-Mobile. Je totiž levnější než jeho GPRS Business (695 Kč, tedy jen o čtyři koruny), ale nabízí o 20 % větší bezplatný limit dat (60 MB oproti 50 MB). Eurotel také snížil cenu za jeden přenesený kB dat u tarifu Individual z 0,5 Kč na 0,1 Kč.

Čeká nás horký podzim

Současná nabídka operátorů ještě není kompletní, v říjnu se objeví další služby a změny v podmínkách a cenách tarifů a služeb. Všichni operátoři se velmi bedlivě sledují a přinejmenším Oskar dokáže velmi rychle reagovat na nabídku konkurence, která by ho mohla ohrozit, nebo kterou chce neutralizovat. Můžeme tedy očekávat, že s výjimkou paušálů za GPRS (do kterého se Oskar a T-Mobile moc nehrnou) se nabídka operátorů bude lišit v detailech. Vydělají na tom ti zákazníci, jejichž operátor nebude příliš věřit v jejich loajalitu, a proto v reakci na konkurenci sníží ceny. Jak se který operátor dokáže tvářit, že jeho zákazníkům nejde o cenu a že jsou ochotní platit vyšší cenu za slib lepší kvality služeb či značku firmy, to si zhodnoťte sami. Ale nikdo u nás vlastním zákazníkům nevěří natolik, aby alespoň trošku nezahýbal s cenami nebo nepřišel s cenově atraktivními nabídkami.

