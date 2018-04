Eurotel loni Paegasu utekl o 80 tisíc zákazníků

Se začátkem nového roku ohlásili největší čeští operátoři GSM (Eurotel a RadioMobil) počty svých zákazníků. Eurotelu se podařilo obhájit a zároveň upevnit svou pozici lídra trhu. Paegas však v závěru roku dokázal, že jeho pozice u zákazníků není tak vratká, jak se mnozí v průběhu roku domnívali. Po dlouhé době totiž dokázal svého staršího konkurenta předstihnout v počtu získaných klientů, když si za loňské poslední čtvrtletí připsal o přibližně 16 tisíc nových uživatelů více než Eurotel. Podobný úspěch dosáhl Paegas v roce 1999, kdy mu za rok přibylo více zákazníků než jeho konkurentovi. Od té doby však byl v tomto kritériu neustále druhý.

Přesto Eurotel vstupuje i do roku 2002 v pozici suveréna českého trhu GSM. V uplynulých 12 měsících se pro jeho služby rozhodlo přes 1 067 000 lidí a celkem má 3 238 369 zákazníků. RadioMobilu oproti tomu milionová hranice unikla o 15 tisíc zákazníků, když jeho síť dnes používá 2 850 046 lidí. Eurotel má tedy o 328 323 uživatelů více (v konečných číslech však má nejstarší operátor o cca 60 000 klientů sítě NMT více). Přesnější by samozřejmě bylo hovořit pouze o počtu prodaných SIM karet, protože počet těch, kteří používají současně karty několika operátorů, nikdo nezná (odhady se pohybují od pěti do dvaceti procent). To samozřejmě údaje o skutečném počtu zákazníků zkresluje.

Další zkreslení skutečného počtu zákazníků způsobuje metodika, kterou při jejich počítání operátoři používají. Eurotel totiž mezi své zákazníky počítá všechny majitele předplacených karet, kteří: „…provedli první odchozí hovor nebo si poprvé dobili svou Go kartu. Každý zákazník, který si nenabil GO kartu po dobu 18 měsíců a nepoužil telefon po dobu tří měsíců, není počítán do celkového počtu aktivních zákazníků“. RadioMobil přitom mezi své zákazníky nezahrnuje již ty majitele předplacených karet, kteří: „…si nedobili kartu Twist po dobu 12 měsíců“. Tento rozdíl v metodice by sice pravděpodobně neměl znamenat zásadní změnu v počtu zákazníků, přesto opět zvětšuje počet klientů ve prospěch Eurotelu.

Oskar údaje o počtu zákazníků zveřejní až v průběhu ledna.

V letošním roce již nemůžeme očekávat podobně rychlý růst penetrace (množství mobilů v populaci), jako tomu bylo dosud. Operátoři budou stále více pobízet zákazníky k tomu, aby přešli na paušální programy, které jim zaručují pravidelné platby v dané minimální výši. Součástí tohoto tažení bude i zdražení předplacených sad, které dlouhodobě přinášely největší množství nových zákazníků.

Na dalším zvyšování počtu uživatelů všech mobilních sítí se tak bude stále více podílet cenová politika Českého Telecomu, namísto atraktivní nabídky předplacených sad. Počty klientů jednotlivých sítí ještě významněji než dosud bude ovlivňovat přetahování zákazníků, které je zároveň pro operátory nejnáročnější. Zde má dobrou výchozí pozici Oskar, který se sice dosud nezbavil nálepky „toho posledního“, ale zároveň je vnímán jako nejlevnější. Čísla za letošní rok tak může nejvíc ovlivnit aktivita nejmladšího operátora na trhu. Čekat však převratné změny v zavedeném pořadí Eurotel, RadioMobil, Oskar nemůžeme ani v roce 2002. Přesto bude velmi zajímavé sledovat, jak se za 363 dnů změní procentuální rozdělení českého trhu GSM.