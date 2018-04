Eurotel - levnější NetCall, více v Juicu a SMS hry

Zm ěna předvolby a zvýhodnění služby NetCall 55

Od 1. prosince se mění cena a způsob používání služby NetCall55 pro levnější internetové volání do zahraničí. Místo dosavadní předvolby 55 se bude požívat *55. Starou předvolbu 55 bude možné používat paralelně s novou *55 až do 28.února 2002.

Také volání do zemí v tarifním pásmu I. se zlevnilo na 8,30 korun z původních 10 Kč.

Službu NetCall 55 mohou používat všichni zákazníci Eurotel, T!P i Go.

Z óna Eurotel Go I 8,30 8,30 (dříve 10) II 13,55 13,60 III 19,95 20,00 IV 36,75 36,80 V 47,25 47,30

SMS zábava, to jsou hry

Kdo chce, může si od prosince s Eurotelem hrát pomocí SMS zpráv. HRY jsou určeny vše m zákazník ům s tarify i s Go. Na výběr je pět SMS her. Všechny se hrají pomocí InfoTextu a odesílají se ve form ě SMS na č íslo 999111. Po celou dobu m ěsíce prosince nebudou za hraní SMS her úč továny žádné další poplatky, krom ě odchozích SMS. Detailní popis her bude od 1.12.2001 k dispozici na internetových adresách www.eurotel.cz a www.mobilgo.cz .

ŠIBENICE - Cílem hry je uhodnout náhodn ě vybrané podstatné jméno.Hráč na po č átku dostane slovo ve tvaru X---------Z, postupn ě hádá písmena, při úspěchu se mu písmena zobrazí ve slově na odpovídajících pozicích, při chybě dostane odpověď v intencích klasické hry šibenice Hra je pouze pro jednoho uživatele a č as na odpov ěď je limitován.

SLOVNÍ FOTBAL - Hrá č i postupn ě posílají slova (podstatná jména) tak, aby vždy první písmeno slova bylo stejné jako poslední písmeno slova předchozího. Povolena jsou podstatná jména se dvěma a více písmeny v prvním pádu jednotného č ísla. Pokud hrá č pošle nesprávné slovo (mimo slovník nebo s chybným písmenem) nebo p řekroč í stanovený č asový limit, vypadává ze hry. Hra kon č í, až z ůstane poslední hráč .

K ŘÍŽOVKA - Hra je obdobou stolní hry Scrable nebo Kris-Kros. Hrá č i skládají z náhodn ě vylosovaných písmen slova, kontrolována proti slovníku. Slova musí být v základním tvaru (1. pád, jednotné č íslo, infinitiv atp.) všech slovních druh ů (cca 65000 slov).

HRA SE SLOVY - Hra je obdobou klasické hry. Po registraci automat pošle všem hrá čům náhodně zvolené písmeno a hráč i musí odeslat v č asovém limitu odpov ěď obsahující slova zač ínající p říslušným písmenem v kategoriích Obec, Jméno, Zvíře. Nejlepší hráč vít ězí.

KÁMEN, N ŮŽKY, PAPÍR - Klasická hra! Po registraci a výzv ě ke hře hráč i odešlou sv ůj tip, ten je po uplynutí č asového intervalu vyhodnocen a je ur č en vít ěz nebo hráč i, kte ří neprohráli, pokrač ují dalším tipem. Pokud je hrá čů více než dva a vyhrají dva nad třetím, pokrač ují dalším kolem.

Nové sekce v Juice

Na portálu Juice přibudou od prosince nové sekce věnované zazávíní a prohlížení inzerátů. Jsou to

služby z oblasti zadávání, vyhledávání a podávání inzerát

ů v inzertních novinách.

Avízo

ě (Po, St, Pá)

wap cesta: Juice Nákupy

®

Inzerce

®

Avízo Jiho

č

eský Express

Č

ech, inzeráty vycházejí 2x týdn

ě (Po, Č

t) wap cesta: Juice Nákupy

®

Inzerce

®

Jiho

č

eský Express Inwest

Č

ech, Inzeráty vycházejí 2x týdn

ě (Po, Č

t) wap cesta: Juice Nákupy

®

Inzerce

®

Inwest Tip servis - inzertní noviny pro bezplatnou soukromou inzerci na území Severních a Východních

Č

ech, Inzeráty vycházejí 1x týdn

ě

wap cesta: Juice Nákupy

®

Inzerce

®

Tip servis

- inzertní noviny pro bezplatnou soukromou inzerci na území Západních

Ve všech těchto inzertních novinách m ůžete inzeráty vyhledávat, prohlížet a podávat . Inzeráty jsou rozd ěleny do oblastí: Auto-moto, Elektronika, Domácí spotřebič e, Práce, Reality, Stavebnictví, Fauna -Flora, Volný č as, Seznámení a Ostatní

Seznamka.cz

ďme … ( do kina, na koncert, na ples….), cestujeme spolu …. (na výlet, na hory, po Evropě…), sport, dopisování a přátelé

wap cesta : Juice Zábava

®

Seznamka

®

Seznamka.cz

- internetový server s inzeráty na seznámení v kategoriích: vážné seznámení, sexy seznamka - flirt, poj