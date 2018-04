EuroTel konečně spouští SMS pro NMT T!P

O zavádění služby krátkých textových zpráv do starší analogové sítě NMT u EuroTelu nabízené pod obchodním názvem T!P jsme vás informovali již vloni v létě, kdy EuroTel s implementací funkce začínal, před několika týdny jsme psali o testovacím provozu.

Nyní je to již oficiální - od 1.5.2000 budou SMS v síti T!P spuštěny a používat je budou moci všichni majitelé telefonů Nokia 550, 640 a 650. Až do 30. června 2000 bude možno SMS zprávy zasílat zdarma, po této době zaplatí zákazníci za odeslání jedné SMS zprávy 2,50 Kč, tedy o 0,5 Kč více, než u běžných tarifů EuroTel a neplatí se žádný měsíční paušál. Škoda jen, že předplacené Go Felicia sady jsou vybaveny Nokia 540, z nichž nelze SMS odesílat.

Všichni zákazníci, kteří si patřičný Nokia telefon koupí po 5.5.2000, budou mít službu SMS přednastavenou a aktivovanou. Ostatní se musí v květnu dostavit do značkových prodejen EuroTelu, kde jim nastavení bude zdarma provedeno.

EuroTel se tak staví mezi další provozovatele sítí NMT, kteří atraktivnost v mnoha jiných ohledech zastarávajících analogových sítí zvyšují právě přidáním tolik oblíbených SMS služeb. Spolu se stále aktuální nabídkou NMT telefonů do cca. 5000 Kč to není nezajímavé!