EuroTel Komplet, paušál v rouše předplaceném

EuroTel se rozhodl se začátkem prázdnin vytáhnout do boje proti Oskarovým bezplatným aktivacím. Pro začátek si zvolil formu nenásilného, pomalého zviditelnění. Nenabízí tedy ještě aktivaci zdarma pro všechny, ale první krok byl učiněn. Je jím speciální sada EuroTel Komplet s telefonem Nokia 5110 za 5995 Kč.

Za tuto cenu obdržíte přístroj Nokia 5110, SIM kartu, jež je dokonce již v telefonu vložená a aktivovaná. Tedy ještě pohodlnější přístup než u předplacených sad. Oproti nim ovšem v případě Kompletu jde o normální paušál, i když jeho ceny jsou zvláštní. Měsíčně platíte 295 Kč a za tuto částku obdržíte na každý měsíc 60 volných minut.

"Zákazníci, kteří se rozhodnou pro sadu EuroTel Komplet, nebudou muset platit žádný aktivační poplatek ani uzavírat časově ohraničenou smlouvu," řekl Steve Langkamp, výkonný ředitel pro prodej a marketing společnosti EuroTel. Pokud byste si pořídili u EuroTelu Nokii 5110 normálně s aktivací, zaplatíte 4175 Kč, ovšem upíšete se EuroTelu na dva roky. Cena 5995,- je shodná s částkou, jež v obchodech EuroTelu zaplatíte za Nokii 5110 bez aktivace. Z tohoto pohledu je nabídka sady Komplet více než zajímavá.

Ceny za hovory se u paušálu Komplet pohybují zhruba na hranici do této doby nejlevnějšího paušálu od EuroTelu, který se nazývá Start, měsíčně za něj platíte 325 korun a nemáte žádné volné minuty.

Jako důležitá poznámka se v takovémto případě ukazuje prohlášení EuroTelu: "Ceny za volání u tarifu EuroTel Komplet zůstanou zákazníkům i po skončení prodejní akce." K samozřejmým podmínkám slušného prodeje patří také roční záruka na telefon.

Ještě v jednom ohledu se EuroTel Komplet podobá předplacené službě tohoto operátora. Na rozdíl od všech paušálních programů, u nichž špička v pracovní dny trvá od 8. do 20. hodiny, špička u Kompletu končí úderem čtvrté, stejně jako u Quatro Go. Komplet se tváří jako zvláštní kříženec mezi přeplacenou sadou a klasickou aktivací s paušálem, ovšem kříženec velmi zajímavý. Pokud by se v budoucnu EuroTel rozhodl nabídku rozšířit i o jiné telefony, mohlo by se mu podařit přitáhnout nemalý počet zákazníků. Celá akce Komplet se tváří jako konkurence Oskarovi, který si také za aktivaci nic neúčtuje. Bohužel, Oskar ve své nabídce telefon Nokia 5110 nemá, protože není duální, a tak není možné cenu přímo porovnat.

Zde jsou ceny za hovory, které vám budou při používání služby Komplet účtovány.