Eurotel Kombi karta - buďte na dvou číslech současně

Dvě telefonní čísla na jedné kartě SIM – to je asi nejpřesnější stručný popis Eurotel Kombi karty. Na obou telefonních číslech jste přitom stále k zastižení, případně si na neaktivním nastavíte hlasovou schránku. Kombi karta má samozřejmě i několik nevýhod, které vás můžou od pořízení odradit. Pokud jste ale přesně ten zákazník, pro kterého Eurotel službu připravil, potom nejspíše budete spokojení.

Spousta majitelů mobilních telefonů používá více karet SIM. Podle průzkumu společnosti AISA provedeného pro Eurotel je to více než 10 % českých majitelů mobilů. Velmi často je to kombinace služebního čísla a soukromé předplacené karty. Existují samozřejmě i jiné varianty – soukromá předplacená karta a karta s výhodným speciálním tarifem (Oskarta umožňující hodinové hovory za deset korun, Fun Go nebo Twist SMS), případně karta určená výhradně pro GSM bankovnictví nebo jinou službu.

Kombi karta je určena pouze pro zákazníky Eurotelu s tarifním programem. Toto telefonní číslo s tarifem bude hlavní; v terminologii Eurotelu označované jako číslo A, nebo pracovní. Druhé číslo (B, soukromé) už může patřit předplacené kartě nebo libovolnému dalšímu tarifu a to naprosto samostatnému (s vlastním vyúčtováním) nebo společnému (pro obě čísla chodí jedno vyúčtování). Je zřejmé, že tyto podmínky nebudou vyhovovat každému. Ale pokud máte služební číslo od Eurotelu a v soukromí používáte Go, je pro vás Kombi karta ideální. A pokud Go nemáte, možná by mohl váš zaměstnavatel popřemýšlet nad tím, jestli vám Go nekoupit a nepřidat jako soukromé číslo na Kombi kartu. Mohl by totiž ušetřit – to když budete pro soukromé hovory používat Go a nebudete se muset každý měsíc nad vyúčtováním dohadovat, jestli to byl soukromý nebo pracovní hovor.

Pořízení Kombi karty je poměrně jednoduchý proces. Vše vyřídíte ve značkové prodejně Eurotelu, kde vám kartu vyrobí na počkání, nebo pošlou poštou (v případě, že soukromé číslo již existuje – nejedná se tedy o novou aktivaci, nebo když jsou obě čísla již existující tarifní programy). Pokud bude jedno z čísel patřit vašemu zaměstnavateli, musí s vámi do prodejny jít osoba, která je oprávněná jednat za vaši firmu s Eurotelem – jinak vám bohužel Kombi kartu personál prodejny nevyrobí. Pokud zatím nemáte druhé telefonní číslo od Eurotelu, můžete si je pořídit přímo v prodejně (tarif nebo Go). Do prodejny nemusíte, jestliže obě telefonní čísla, která budou na Kombi kartě, jsou tarifní programy – pokud máte příslušné heslo, potom můžete o vydání Kombi karty požádat na infolince a ta vám pak pošle Kombi kartu poštou. Za Kombi kartu zaplatíte 495 Kč (bez 5% DPH); pokud už ji používáte déle než půl roku, potom vás přijde jenom na 95 Kč (bez 5% DPH). Měsíčně se za Kombi kartu platí od 79 Kč. Cena se v závislosti na počtu používaných Kombi karet snižuje až na 39 Kč.

Samotná Kombi karta vypadá naprosto stejně jako jakákoliv jiná karta SIM – rozhodně nepoznáte rozdíl. Když poprvé vložíte Kombi kartu do telefonu, budete muset zadat PIN. Pro každé telefonní číslo je PIN jiný – podle PINu Kombi karta pozná, které telefonní číslo bude v tu chvíli aktivní. Přepínání mezi čísly je možné dvěma způsoby – zadáním PINu při startu telefonu a prostřednictvím SIM toolkitové aplikace. V ní nehledejte žádné složitosti – je tam prakticky jenom jedna položka, jejíž prostřednictvím se přepnete mezi telefonními čísly. Stejná SIM toolkitová aplikace zajišťuje, že se na displeji mobilu objevuje text pracovní nebo osobní číslo.

Na infolince (*11 nebo *88) si můžete nastavit přesměrování z jedné karty na druhou. Pokud nastavíte přesměrování pro obě čísla, budete vždy k zastižení, ať už máte aktivní kterékoliv. Za nastavení nebo zrušení přesměrování platíte 25 Kč. Za samotné přesměrované hovory neplatíte nic. Systém Kombi karty funguje tak, že v okamžiku, kdy síť pozná, že je jedno číslo neaktivní, automaticky všechny hovory přesměrování na aktivní číslo. Až se v tuto chvíli neaktivní číslo stane aktivním, tak potom se přesměrovávají hovory opačným směrem. S klasickým přesměrováním u Kombi karty budete mít problém – tato služba zkrátka nefunguje. Není to chyba, Eurotel pro Kombi karty normální přesměrování zrušil. Přesměrovávat můžete jenom mezi kartami a do hlasové schránky. Potom je logické, že nefunguje ani služba blokování hovorů – ta je totiž provázaná se službou přesměrování.

Na Kombi kartě je společný telefonní seznam (250 položek) a paměť na SMS (25 zpráv). Textové zprávy možná budou tím, co vás od používání Kombi karty odradí. Ty totiž není možné přesměrovat, přijdou jenom na aktivní číslo. Až se přepnete na druhé číslo, potom přijdou i textovky určené pro něj. Možnost být neustále k zastižení je pěkná, ale v Česku, které doslova žije posíláním textových zpráv, to může být problém. Ještě jednu nevýhodu Kombi karta má – nefungují s ní standardní SIM toolktiové aplikace Eurotelu – Juice a GSM bankovnictví. Každopádně, kdyby vás už Kombi karta přestala bavit, nic vám nebrání v tom, abyste si opět rozdělili telefonní čísla na samotné karty SIM.