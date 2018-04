EuroTel již také chystá AMR pro zlepšení přenosu řeči

Podobně jako RadioMobil, chystá se i EuroTel do své sítě instalovat zlepšené kódování řeči na bázi AMR (Adaptive Multi Rate).

Podle neoficiálních informací pocházejících od zaměstnanců EuroTelu se instalace AMR do sítě EuroTelu chystá: "Nasazení AMR do naší sítě plánujeme, ale v současné době neexistují telefony AMR využívající. Jelikož naše síť poskytuje dostatečnou kvalitu zvuku díky EFR již nyní, nehodláme do konfigurace sítě zasahovat dříve, než budou AMR podporující přístroje k dispozici."

Problémem RadioMobilu v současné době je, že jeho síť nabízí nejhorší kvalitu zvuku ze všech českých GSM operátorů. Oskar i EuroTel podporují zlepšené kódování hlasu na bázi EFR. Oskar od svého startu v lednu 2000, EuroTel od roku 1999. Rychlou implementací AMR, dalšího vývojového stupně v přenosu hlasu pomocí mobilních sítí, by RadioMobil zabil dvě mouchy jednou ranou, protože součástí AMR je také EFR, tedy systém, který mohou využívat snad všechny telefony s rokem výroby 1998 a mladší.

Důvodem, proč RadioMobil až do této chvíle otálel s implementací EFR do své sítě, byla podle neoficiálních informací hlavně neochota platit za implementaci EFR. Sám generální ředitel RadioMobilu R. Mahler si na tiskové konferenci pochvaloval, že na rozdíl od ostatních operátorů nebude muset RadioMobil investovat velké sumy zvlášť do AMR a zvlášť do EFR.

Proto jsme se pokusili zjistit, jak na tom bude EuroTel. Podle tvrzení jednoho ze zaměstnanců, který je o podmínkách implementace informován, nebude implementace AMR do sítě EuroTelu představovat žádnou velkou finanční zátěž: "Zatím jsme se nebavili o konkrétní ceně za AMR, ale neočekáváme, že by to byla tak vysoká suma, aby bylo nutné o ní samostatně diskutovat s dodavatelem. Je pravděpodobné, že AMR získáme jako součást balíku, obsahujícího i další úpravy sítě za jednu cenu. Je třeba si uvědomit, že zatímco EFR ve své době byla unikátní záležitostí, setkávající se s nedůvěrou operátorů, co se přínosu pro ně samotné týká, AMR se bude považovat právě díky úspěchu EFR za standardní službu sítě."

EuroTel si tedy na AMR hodlá počkat do okamžiku, kdy budou na trhu telefony podporující AMR. Pro zákazníky to není žádná škoda - do té doby AMR nevyužijí a EFR EuroTel podporuje již velmi dlouho. Ostatně EuroTel své EFR důkladně využil a udělal z něj velmi důležitou součást své firemní image a konkurenční výhodu.

EFR v síti Paegasu již funguje od počátku března v několika lokalitách. Pokud se pohybujete na severní Moravě, můžete sluchem testovat, zda rozdíl mezi FR a EFR rozpoznáte.

Pokud svému sluchu nevěříte, stačí prověřit přítomnost EFR v servisním menu. Například na telefonech Nokia se na obrazovce 01 (tedy na informacích o aktivní buňce) zobrazí v úplně spodním řádku TEFR, pokud je EFR aktivní, případně TFR, pokud běží starší kódování řeči FR.