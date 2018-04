EuroTel již slibuje Nokii 3330, známe i cenu

17:04 , aktualizováno 17:04

První z trojice horkých novinek od Nokie, představených na letošním CeBITu, již dorazila do České republiky. Během několika dnů se Nokia 3330 objeví v nabídce EuroTelu, a to jak dotovaná, tak i v Go sadě.