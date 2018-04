Eurotel je nepoučitelný

Pokud jste "šťastnými" majiteli Go karty a využíváte tarif Go Quatro, možná jste také v několika posledních hodinách trnuli hrůzou při pohledu na stránky EuroTelu. Podle informací, které se tam objevily v úterý 12.12.2000 v dopoledních hodinách, se totiž špička u tarifu Go Quatro prodlužuje z původních 7:00-16:00 na 7:00-19:00. Pokud si tedy stále myslíte, že od 16 hodiny voláte levněji, jste vedle jak ta jedle. Alespoň podle oficiálních informací, uveřejněných na internetu.

Skutečnost je ovšem zcela jiná

Samozřejmě jsme nelenili a okamžitě volali na infolinku EuroTelu. Po necelé hodince konečně došlo ke spojení s operátorkou. Nejprve nás přesvědčovala, že našemu zraku by prospěla návštěva optika, protože nejspíš špatně vidíme. Na internetu je prý vše v naprostém pořádku. Po několikaminutovém dohadování jsme nakonec přeci jen již značně rozladěnou slečnu přesvědčili, aby stránky svého chlebodárce přeci jen pořádně zkontrolovala. Výsledek zněl: "Tak máte pravdu, na našich stránkách skutečně došlo k chybě. Ihned to předáme zodpovědné osobě. Špička u tarifu Go Quatro samozřejmě končí stále v 16 hodin...".

Takto vypadala stránka EuroTelu ještě o den později - 13.12.2000, ve 12:00 hodin.

I mluvčí společnosti EuroTel Jan Kučmáš potvrdil: "Údaj, uvedený na internetových stránkách , že u tarifu Quatro Go doba mimo špičku začíná v 19 hodin, je omyl. Doba mimo špičku u tarifu Quatro Go i nadále začíná již v 16 hodin. Společnost EuroTel nijak nezměnila čas pro účtování hovorů předplacených karet Go. V současné době je již vše v pořádku."

Dvakrát do jedné řeky (ne)vstoupíš

Chybovat je lidské, ovšem nepoučit se a stejnou chybu opakovat dvakrát během méně než jednoho měsíce je na pováženou. Nedávno k podobné situaci již došlo. Uplynuly tři týdny a historie se opakuje. Co k tomu dodat? Zamysli se, Ježíšku, zamysli a na své zákazníky dobře pomysli. Trpí tím jen a jen tvá pověst. Ostatně QUATTRO přeci odjakživa znamená SEDM.