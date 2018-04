EuroTel i RadioMobil představují DCS-1800

Společnost EuroTel na svojí páteční tiskové konferenci demonstrovala provoz sítě DCS-1800 a jasně tak dala najevo, že je horkým zájemcem o přidělení licence pro provoz GSM signálu i v pásmu 1800 MHz.

Síť DCS-1800 vznikla jako logická analogie k systému GSM-900MHz - svoje první útočiště našla v zemích, kde byl nedostatek frekvencí v pásmu 900 MHz (Anglie atd.). Principielně jde o totožný systém, jako u sítě GSM, pouze frekvecne je dvojnásobná. Systém DCS se postupně, pro svoje výhody, začal prosazovat i v dalších státech - tou nejmarkantnější výhodou je především nepoměrně vyšší kapacita, než u stávajících GSM systémů a také možnost vyššího zahuštění sítě.

Zatímco u sítě GSM 900 MHz je typická vzdálenost jednotlivých BTSek od 800 metrů v terestriálních oblastech, u sítě DCS-1800 je tato vzdálenost poloviční a běžně se používá 400 metrů. S tím souvisí možnost lepšího pokrytí, a to i uvnitř budov. Kromě toho nabízí systém DCS celkem 374 kanálů, zatímco systém GSM pouhých 128 (z toho se u nás nevyužívají zatím všechny). Tím je jasně dána vyšší kapacita, kterou může síť DCS obsloužit.

V neposlední řadě jsou také zajímavé rychlosti datových přenosů - po síti DCS lze data přenášet několikanásobně vyššími rychlostmi (záleží od implementace sítě).

Vzhledem k tomu, že síť DCS je vyjma frekvence zcela kompatibilní se sítí GSM, je také používání obou sítí zcela transparentní. Vhodné duální telefony (již existují u Bosche, Siemense, Motoroly atd) mohou zcela plynule přecházet z jednoho kanálu v jednom systému do kanálu na druhém systému, bezproblémový je tedy handover mezi jednotlivými systémy. Samozřejmou podmínkou je zde akceptace ze strany SIM karty - tedy network providera.

EuroTel na páteční tiskové konferenci ujistil přítomné novináře, že jeho zájmem je nabídnout zákazníkům možnost používat obě sítě - tedy mít na jedné SIM kartě aktivované služby DCS i GSM sítě. Jakákoliv diskuse o cenové politice či zahájeí výstavby sítě je ovšem zatím irelevantní - vše odvisí od rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu.

Na tiskové konferenci bylo dále zdůrazněno, že pro společnost EuroTel nečiní přechod na síť DCS žádný problém - v zásadě stačí pouze vyměnit vysílací a přijímací jednotky za duální verzi.

Společnost EuroTel za testovacími účely instalovala (samozřejmě s povolením ČTÚ) první duální BTSku - je na Krone na Václavském náměstí.

Dalo by se říci, že se situace s DCS trošku pohnula - ale to nebylo všechno. Ještě omráčen demonstrací DCS-1800 (zkoušeno na vlastní uči) jsem dorazil do kanceláře a to byste nevěřili, co mne čekalo v mé poště. Ano - RadioMobil právě rozeslal tiskovou zprávu, že hodlá na ComNetu představit provoz sítě DCS-1800, na kterou se chystá.

Na ComNetu tak uvidíme sítě DCS-1800 celkem dvě - tu svoji tam samozřejmě bude presentovat i EuroTel. Nejdůležitějšího člověka - ředitele ČTÚ pana Stádníka - si na ComNetu rovněž nenecháme ujít, protože právě výrok ČTÚ bude tím nejdůležitějším impulsem pro rozvoj DCS-1800.

ČTÚ již v minulosti publikovalo záměr připravit v pásmu 1800 MHz místo pro tři až čtyři sítě DCS. Svůj prostor tak patrně dostanou oba dva stávající operátoři, ale i jedna až dvě nezávislé společnosti. Otázkou samozřejmě je, zda se najde operátor či firma ochotná měřit se s již velmi solidní pozicí EuroTelu a RadioMobilu a zda český trh není příliš malý. Pravdou ale také je, že v ostatních státech Evropy včetně SRN, kde již existuje jedna DCS síť a dvě mamutí GSM sítě, se vždy našel dostatek dobrodruhů ochotných zainvestovat pár miliard do výstavby nové sítě na zelené louce.

Buď jak buď - hřmí na lepší časy a jak naznačují podpultové zprávy z ČTÚ, o licencích na DCS-1800 se začne jednat na přelomu roku. Háleluja...!