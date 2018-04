EuroTel Go vyjíždí se SMS zprávami zítra!

Společnost EuroTel Praha již zná oficiální termín spuštění služby odesílání SMS zpráv z Go karet. Ještě včera jsme se domnívali, že Go dostane SMS zprávy do konce února, nyní se nám termín rapidně přiblížil. EuroTel spustí službu SMS již ve středu 17. února 1999.

Jak se ukázalo, EuroTel začal v pondělí s masivní aktivací SMS na stávajících Go kartách. Proto tedy, pokud máte Go kartu již delší dobu, je docela pravděpodobné, že můžete odesílat SMS zprávy již dnes - vyzkoušejte to (nezapomeňte zkontrolovat korektní nastavení SMS centra +420602909909). Pokud vám vše nefunguje, ničeho se nebojte - všechny Go karty budou moci odesílat SMS zprávy do 17. února. Novým klientům samozřejmě budou SMS zprávy aktivovány automaticky.

Nyní se podívejme, jak budou vypadat SMS zprávy na Go kartách více v praxi. Především již je známa cena - ta bude 3,30 Kč za jednu SMS zprávu včetně DPH, což je o 32 haléřů více, než u Twist karet. Oproti Twist kartám je to ovšem pár rozdílů - především informace o odečtení kreditu vám dorazí během patnácti minut a objeví se na displeji vašeho mobilního telefonu.

Abyste ovšem měli přesnější informace o tom, kolik jste za SMS zprávy utratili, přijde vám po odeslání SMS zprávy nejdéle po pěti minutách SMS zpráva s informací, kolik jste za SMS zprávy utratili - pokud se vám podaří odeslat více SMS zpráv do pěti minut, budete toto avízo dostávat po každých pěti odeslaných SMS zprávách. Zatím nevíme, zda tyto avizace dojdou jako SMS Class 0 nebo 1 a tedy zda se pouze zobrazí na displeji ihned po příchodu, nebo zda se i uloží na SIM kartu, což by asi ne každého potěšilo.

V každém případě ale budete mít informace o zaúčtování SMS zpráv na Go kredit rychleji, než u Twistu, kde se přes funkci AoC váš kredit strhává v rozmezí 30-60 minut (nebo taky nikdy). Zejména v případě SMS zpráv platí, že informace o výši kreditu na displeji je především informační…

Toliko technická stránka věci, nyní co s dalšími službami. Majitelé Go karet budou moci využívat všech služeb InfoTextu, SMS Reminder nebo SMS Plus. Díky tomu můžete na telefon dostávat aktuální zpravodajství, odesílat emaily a dokonce i faxy s vlastní firemní hlavičkou, nebo si nechat připomínat to, co byste měli udělat.

Cena těchto služeb je stejná, jako v klasických tarifních režimech - ceník ostatně můžete najít zde.

Možnosti Go a Twist karet se tak srovnávají po zhruba měsíčním vakuu, kdy měl RadioMobil s možností odesílat SMS zprávy z Twistů poněkud navrch. EuroTel mohl svoji službu vystavět na systému, jenž nativně používá Advice of Charge, tedy notifikaci poplatků, což je jistá výhoda, nicméně i Twist v zobrazení provolané částky na displeji dohání ztracenou pozici. SMS zprávy lze z Go, stejně tak jako z Twistu, odesílat jak do českých mobilních sítí, jakož i do zahraničí - unifikovaná cena dělá z SMS zpráv výhodné pojítko s účastníky, jež jsou v roamingu.

S uvolněním SMS zpráv na Go kartách lze očekávat další boom esemeskovací mánie, která i v Čechách začíná zaplavovat majitele mobilních telefonů.