EuroTel GO roaming – chybička se vloudí

Po pondělním článku o GO roamingu jsme dostali mnoho ohlasů a dalších zkušeností. O ty se naši čtenáři chtějí podělit s těmi, kdo ještě GO roaming nepoužili, ale použít chtějí.

Vypadá to, že zkušební provoz ET GO roamingu nám odhalil první chybku, která nejednoho uživatele připravila o nějaké peníze. To se ale většinou vejde do oněch proklamovaných 500 Kč, které EuroTel později připíše na účty „testerů“. Ale co když je ona částka vyšší?? A jak k takové situaci může vůbec dojít? Podívejme se nejdříve na zkušenosti čtenářů.

Karel Ringelhán

Dobrý den Mám chuť se s Vámi podělit o svůj zážitek s touto službou. Byl jem na Slovensku a musím se stotožnit s názorem pana Jiřího Duchka (viz první článek z 26.07.1999). Vyjel jsem s vypnutým telefonem a po přihlášení do slovenské sítě bylo vše vpořádku. Telefon jsem zapínal jen na určitou dobu a krátce. Druhý den při přihlášení jsem už dostal SMS že mi byl snížen kredit. Takto to šlo pořád dále až se velikost kreditu zastavila na hodnotě 270 Kč, když jsem se přihlásil do české sítě. Z původních 970 Kč je to slušný výkon na to že jsem měl dva jednominutové hovory do ČR.

Pracovnice EuroTelu mi toto zdůvodnila přesně jak popisuje Jiří Duchek. Otázkou zůstává jak to bude EuroTel řešit. Zda bude toto přesměrování počítat jako hovor či ne. Jaká částka mi bude navrácena zatím neví ani EuroTel, respektive zmiňovaná pracovnice a její vedoucí. Svých 500 Kč mám (doufám) jistých. Co zbývajících 400 Kč...? Nicméně, čím více reklamací bude, tím je větší šance že se tato přesměrování nebudou počítat do hovorného a zákaznící dostanou celou částku i tu, o kterou je přesměrování připravilo. Ve svém informačním letáčku se EuroTel o snížení kreditu při přímém přesměrování do schrány nezmiňuje. To bych dovedl pochopit. Je to zkušební provoz a jak se systém chová se teprve zjišťuje. Proto také věřím že se takto velká společnost zachová férově ke svým zákazníkům, vždyť roaming jinak funguje dobře a na Slovensku se zobrazuje i volající. Dále zde máme příspěvek od jisté ZoOmBIE

Hi!

Mám tu pár zkušeností s GO Roamingem v Německu a Tunisu... Německo:

D1-Telekom (900 MHz): v sobotu 25. 7. t.r. se nešlo přihlásit do sítě, tvrdošíjně moji kartu odmítala, jak s telefonem Ericsson S868, tak i NOKIA 5110 - v telefonu to tedy není...

D2-Privat (900 MHz): Přihlášení naprosto bez problému, volání taktéž, příjem SMS zpráv bez problému, odesílat nelze. Identifikace volajícího nefunguje.

E-Plus (1800 MHz): Přihlášení bez problému, stejně tak i volání, včetně příchozího volání z telefonu roamujícího na D2-Privat, příjem SMS zpráv bez problému, identifikace volajícího funguje.

D-Interkom (1800 MHz): Přihlášení bez problému, volání taktéž, příjem SMS zpráv bezproblemový. Identifikace volajiciho funguje.

Tunis:

TuniCell (900 MHz): Přihlášení bez problému, stejně jako volání (i když poněkud drahé - priblizne 110 Kc/1 minutu hovoru do ČR), příjem SMS zpráv bezproblémový (nechápu ovšem, proč byl za příjem CB zprav účtován jakýsi podezřelý poplatek ve výši 100 Kč). Identifikace volajícího nefunguje (k 8. 7. t.r.) Ve Francii situaci doplňuje svými zkušenostmi i Petr

Ve Francii nefunguje ani posílání ani příjem SMS :-(( provozovatel: SFR - jedině k němu se dá přihlásit :-(( Všechny SMS mi přišly, až když jsem se vracel přes Německo. Další příspěvek, který naráží opět na proklamovaný problém nám zaslal Radovan Hošek

Co se tyce snizovani uctu bez zjevnych pricin tak mam stejne zkusenosti jako pan Jiri Duchek - konkretne s ruskym operatorem NW GSM (oblast Finskeho zalivu). On mel alespon to stesti, ze mu bylo snizovani uctu objasneno na Go-lince (me ne - byl jsem v Rusku tesne po spusteni roamingu a prijel jsem do CR 15.7.99 - zrejme jeste nebyly tyto informace znamy). Prvni pokusy o telefonovani pres NW-GSM dopadly tragicky (5-6.7.99- telefon se sice prihlasil do site, ale volat neslo (ani prichozi hovory). 7.7.99 vse jakoby mavnutim kouzelneho proutku zaclo " bezchybne " fungovat (az na me dodnes nejasne snizovani uctu, za jehoz objasneni dekuji). Jedina velika vada na krase mi ale pripada nemozna identifikace volajiciho pri prichozich hovorech - nevim, jestli je to vlastnost NW-GSM ci Eurotelu (toho pravdepodobneji), odchozi hovory jsou tez na draka - hodne mojich pratel ma povolene prichozi hovory pouze pro cisla ulozena na SIM karte ci pameti telefonu - takze se jim co? no prece NEDOVOLATE..

Po shrnuti roamingu v Rusku vyplyva nasledujici: Rusko - finsky zaliv - operator NW - GSM SMS prijem - ano odesilani - NE

Jak vidíte, narážíme na nepříjemný problém směrování hovoru ze zahraniční sítě zpět do schránky, za což je účtována poměrně velká suma za jeden telefonát a jak je vidno ze zkušenosti našeho prvního dopisovatele, je zde menší problém, pokud vám volá více lidí. Také je možné, že by se mohlo stát, že vám kredit na kartě dojde, aniž byste kamkoliv volali. Stčí se jednoduše přihlásit do cizí sítě, po té vypnout telefon a je vymalováno.

Jinak je vidět, že roaming pracuje vcelku správně a těch pár vyjímek bych pravděpodobně hledal u lokálních operátorů, kteří nemohou přesně identifikovat „vetřelce“. Myslím, že na to, že je GO roaming ve zkušebním provozu, je toto celkem slušný pokrok, ale na druhou stranu si nemyslím, že pokud někdo neupozorněn vypne mobil v zahraničí a pak se mu odečítají kredity za zpětné směrování do hlasové schránky, měl by dostat zpět i tyto kredity. Předpokládám totiž, že kdyby dotyčný věděl o této skutečnosti, jistě by si mobil s sebou nebral. Nač by přeci platil zbytečně za každé směrování 15 korun a pak ještě navíc platil za vyzvednutí schránky.

V krátkém shrnutí to tedy vypadá, že pokud uživatelé nepřicházejí ze svého pohledu nesmyslně o peníze, velmi jim GO roaming sedne a jsou s ním většinou spokojeni. Menší nesnáze při přihlašování do cizí sítě se dají odpustit. Obzvlášť, když máme na výběr ještě jinou síť, která funguje.