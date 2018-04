Eurotel Go Quatro - volejte ještě levněji

Jste-li uživatelem předplacené karty s tarifem GO-Quatro, připravil pro vás EuroTel překvapení. Doposud měli zákazníci využívající této pre-paid karty možnost levnějšího telefonování v době od šestnácté do sedmé hodiny ranní, o víkendech a svátcích. Program je totiž určen především pro takzvané "odpolední zákazníky", kteří se většinou věnují svému mobilu v pozdějších hodinách.

Doposud byla minuta z této karty do sítě EuroTelu účtována sazbou 2,90 Kč/min. Už to byla vcelku lákavá nabídka, pokud se pohybujeme v omezené oblasti pre-paidů.

Od 25.10.2000 však mohou uživatelé Go Quatro volat do sítě EuroTel jen za 2,70 Kč/min. Cena volání do ostatních sítí zůstává nezměněna. Můžete namítnout, že zlevnění o dvacet haléřů není příliš výrazné, ale každá taková změna je příjemná a pokud se v tomto trendu bude pokračovat, mohou se ceny časem posunout nejen u EuroTelu. Nejlépe by z toho nakonec měl vyjít právě koncový uživatel.

Pokud využíváte služeb staršího Go Original a nabídka levnějšího volání s Quatro Go se vám zamlouvá, není nic snazšího než si pomocí SMS zprávy tarif prostě přepnout. Zasláním SMS zprávy s klíčovým slovem tarif O, nebo tarif Q na číslo 999111 si můžete nastavit tarif Go, který chcete (první změna je zdarma, další za 95 Kč).

Zaznamenali jsme dokonce informaci, zatím neověřenou, že EuroTel na přelomu roku chystá zlevnění krátkých textových zpráv. Jestli k tomu skutečně dojde, bude to dalším důkazem, že konkurence má smysl.