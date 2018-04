EuroTel Go Pro: ve znamení síly

EuroTel nám k 9. březnu přichystal několik silných nabídek, které mají společného jmenovatele: Go. Go sada totiž dostává, stejně tak, jako již před třemi měsíci konkurenční Twist, posilu ve formě druhého mobilního telefonu. A jako v případě d160 versus Alcatel One Touch Easy i zde sahá EuroTel pro silnějším mobilu, než jakým je konkurencí nabízený Siemens S6 - ano, jde o Nokia 3110.

Tato nabídka dostává nové jméno - Go Pro - je tedy EuroTelem směřována do řad přeci jen náročnějších zákazníků, kteří si s Alcatelem nevystačí. Je proč: jde vůbec o první sadu předplacených karet u nás, kterou lze bez problému převést na jiný tarif v případě, když chcete to, čeho se předplaceným kartám zatím nedostává: totiž datové přenosy. Ani Alcatel, ani Motorola d160 nebo Siemens S6 totiž datové přenosy nemají a k Nokia 3110 stačí dokoupit Nokia Cellular Data Suite nebo PCMCIA kartu.

Pokud chcete dokreslit rozdíl mezi Twist sadou se Siemens S6 a Go Pro s Nokia 3110 tak je dobré vzpomenout si, že oba telefony se staly Mobily roku 1997 - ale Siemens S6 v kategorii nejlevnějších mobilů kdežto Nokia 3110 v kategorii bussines modelů.

Co víc: Nokia 3110 má být podle EuroTelu k dostání v několika barvách - tmavě šedá, kovově zelená, kovově modrá a v barvě dřeva, čímž se naplňuje firmení slogan Různé produkty pro různé lidi.

Dost řečí - co za to? Nokia 3110 s Go kartou a předplatným kupónem na 1000 Kč stojí 9 995 Kč, což je oproti ceně sady s Alcatelem One Touch Pro o pouhou tisícikorunu více. A to je už opravdu hodně zajímavá nabídka.

Tím EuroTel neskončil. Nově jsou zavedeny kupóny v hodnotě 500 Kč a 2000 Kč, ty se ovšem nedají koupit s novou Go kartou, ale dokoupit až zvlášť. Z toho důvodu se výrazné snížení povinných částek za provoz telefonu objeví až po půl roce. Rozhodně to ale Go karty posouvá poněkud dále, než konkurenční Twist.

Co říci závěrem?

Po oznámení těchto změn lze bezpečně říci, že Go sada momentálně nabízí poněkud více, než konkurenční Twist. Kromě atraktivnější palety modelů a výběru z více barev, které jsou kompenzovány o necelé dvě tisícovky vyšší cenou, je třeba připočítat zejména nad Prahou přeci jenom kvalitnější síť EuroTel GSM Global (což ovšem již zítra nemusí být pravdou) a možností zjistit ihned z displeje zůstatek Go karty. Výhrada, že Go karty nelze použít v každém mobilu, v případě sad samozřejmě padá.

Zajímavost: Nokia 3110 se nebyla schopna nabít Go kartu, před prvním použitím ji bylo nutno dobít u prodejce na jiném mobilu. Zatím není jasné, zda byl upraven firmware, nebo zda to EuroTel obchází dobíjením na prodejnách. Pokud někdo víte, informujte nás.

