EuroTel Go - final countdown!

Go karta je klasická předplacená SIM karta tak, jak ji známe v provedení CallYa německého Mannesmann Mobilfunku, Primy GlobTelu nebo konec konců Twistu Paegasu. Zavoláte na speciální číslo, z Go kuponu zadáte speciální kód a rázem máte nabito. V čem je podstatný rozdíl od Twistu? Kromě cen i v principu, jak se dozvíte zbývající částku. Zatímco u Twistu si pro ni musíte volat, u Go karet je zůstatková částka ihned indikována na telefonu. Síla je v jednoduchosti - tato síla je vykoupena možností používat Go akrty jen s telefony, které podporují funkci FDN!

Tak, jako u Twistu, si Go kartu koupíte, kde je libo, zaktivujete ji prvním hovorem. Čas od času ji musíte dobít - i zde je vidět velký rozdíl oproti Twistu - dobíjet je třeba jen jednou za půl roku! "Karta s šesti měsíční platností je v Evropě i v České republice skutečnou výjimkou a velkou výhodou pro zákazníka," uvádí v této souvislosti Iva Taťounová, tisková mluvčí společnosti EuroTel. "Další výhodou služby GO, kterou poskytuje pouze společnost EuroTel, je to, že částka, která zbývá k provolání se zdarma zobrazuje na displeji přístroje. Náklady na provoz mobilního telefonu, tak bude mít zákazník pod permanentní a přehlednou kontrolou."

Lze volat do zahraničí, nelze používat roaming a nelze SMS odesílat, jen přijímat. Stejně jako u Twistu sítě Paegas je i zde pevně nastaveno přesměrování do hlasové schránky, které nelze změnit ani zrušit.

Zatímco GO karty jsou k dostání v obvyklých prodejních místech společnosti EuroTel, kupóny pro jejich nabíjení se budou prodávat také například u čerpacích stanic, v novinových stáncích nebo v prodejnách tabáku - obdobně, jak to plánuje Twist. Jenže EuroTel má díky SPT Telecom přístup k neskonale širokému potenciálu prodejních míst (kde jsou zatím vedeny telefonní karty).

Spolu s GO kartou a kupónem nabízí EuroTel také tzv. GO sadu, která obsahuje také mobilní telefon Alcatel One Touch Easy nebo Go Pro sadu s telefonem Nokia 3110 - více čtěte zde. Telefony se prodávají v sadě a jsou zablokovány na síť EuroTelu. Jestli je chcete odblokovat, podívejte se do našeho bazaru, zda to tam někdo nabízí. Sady obsahují tisícikorunový kupón.

Ceny? Tu jsou (s DPH)!

Go karta (včetně kuponu 1000 Kč) 2 895 Kč Go sada (kupon, Go karta a telefon Alcatel One Touch Easy) 8 995 Kč Go Pro sada (kupon na 1000 Kč, telefon Nokia 3110 a Go karta) 9 995 Kč Go kupon (na jedno nabití) 500 Kč

1 000 Kč

2 000 Kč

Ceny hovorů včetně DPH jsou zde:

volání - cena za minutu ve špičce mimo špičku do pevné sítě 15,50 Kč 5,50 Kč do mobilní sítě ET a Paegas 5,50 Kč 5,50 Kč záznamová služba 2,50 Kč 2,50 Kč mezinárodní pásmo A 16,00 Kč 16,00 Kč mezinárodní pásmo B 26,00 Kč 26,00 Kč mezinárodní pásmo C 52,00 Kč 52,00 Kč mezinárodní pásmo D 99,00 Kč 99,00 Kč

Pásmo A odpovídá zóně 1 SPT Telecom, pásmo B odpovídá zóně 2 a 3, pásmo C odpovídá zóně 4,5,6 a pásmo D odpovídá zóně 7,8 a 9 SPT Telecom. Mezinárodní hovory se účtují každých 15 vteřin, domácí hovory každých 30 vteřin.

Pozor: vzhledem k implementace tarifikace podle impulsů sítě, která je specifikována v GSM Phase 2 je nutno pro provoz se SIM kartou Go používat telefony rozšířené dle specifikace GSM Phase 2. Z běžně prodávaných tomuto problému nevyhovují Ericssony řady 3xx a starší, taktéž Dancall HP2711 (EuroTel XL 110) nejsou použitelné.

Firma EuroTel doporučuje tyto telefony:

Alcatel One Touch Easy

Ericsson GH 688

Nokia 2110 Nokia 3110 Philips Genie

Nokia 8110 Motorola 8700 Philips SparK

Nokia 8110i Motorola 8400 Panasonic EB-G500

Nokia 9000 Motorola StarTac Sony CM-DX100

Nokia 1610 Motorola SlimLite Sony CMD-Z1

