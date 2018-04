Eurotel Go bude mít GPRS

Eurotel spustí pro předplacené karty Go službu rychlých datových přenosů GPRS. Termín spuštění služby Go GPRS by měl být nejpozději 15. říjen - tedy v den zahájení výstavy Invex 2001. Spuštění GPRS pro karty Twist do konce tohoto roku připustil i RadioMobil. Podle našich informací však na kartách Twist bude GPRS nejdříve na začátku příštího roku - v tuto chvíli ještě nemá RadioMobil zprovozněné on-line účtování přenesených dat.

Spuštění GPRS pro předplacené karty Go Eurotel nepřímo avizoval už v říjnovém ceníku sad Go. Mezi novými sadami se totiž objevily dvě Motoroly podporující GPRS. Konkrétně jde o T260 (sada Go Trial za 9995 Kč) a T192 (sada Go MAX za 7995 Kč). V tuto chvíli se ani jedna z těchto sad nedá ve značkových prodejnách koupit. Podle prodejců nejsou zmíněné Motoroly ani v centrálním skladu Eurotelu. Doufejme, že s uvedením GPRS se tato situace zlepší.

Eurotel zatím nezveřejnil ceny za přenesená data. Podle našich informací však budou vyšší než v případě GPRS pro tarifní programy. Hovoří se o částce 0,60 Kč za přenesený kilobajt dat - a to jak v případě připojení k WAPu, tak i internetu. Zákazníci používající pro přenos dat program GPRS Instant platí za jeden přenesený kilobajt dat 0,525 Kč (s DPH).

GPRS pro Go bude spuštěno přesně rok poté, co Eurotel vypálil RadioMobilu rybník se spuštěním GPRS pro tarifní programy. RadioMobil byl totiž dlouho považován za favorita v souboji o první spuštění GPRS. Zdá se, že ani po roce nemá RadioMobil s GPRS štěstí a nebude se tak moci na tomto poli pochlubit svojí pověstí inovátora. Bude proto zajímavé sledovat, jakými službami na tento silný tah Eurotelu odpoví. Začíná totiž boj o lukrativní podzimní a předvánoční trh - v tomto období totiž o přízni zákazníků rozhodují opravdu maličkosti. A GPRS pro předplacené karty by se mohlo stát jazýčkem na vahách - i kvůli tomu, že díky této technologii bude moci Eurotel nabídnout mnohem více atraktivních služeb založených na WAPu. RadioMobilu bude v podobné nabídce bránit skutečnost, že jeho zákazníci s předplacenými kartami budou muset používat dražší standardní WAP.