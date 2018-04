Eurotel dostal Oskara

Služba stahování a přehrávání hudby s pomocí mobilního telefonu Eurotel Jukebox zvítězila ve své kategorii v prvním ročníku soutěže, kterou uspořádala mezinárodní asociace pro podporu rozvoje mobilní zábavy Mobile Entertainment Forum (MEF). Získala tak pomyslného mobilního Oskara.

Ocenění MEF Best Contribution to Mobile Music 2004 (největší přínos v oblasti mobilní hudby) a MEF Best in Show 2004 převzala v Londýně společnost Eurotel Praha společně s poskytovatelem hudebních služeb Chaoticom z rukou organizátorů při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže.

Eurotel spolupracoval na vývoji této služby se společností Chaoticom a s hudebními vydavatelstvími BMG a Sony Bonton. Jak vidno, propojování mobilních operátorů s firmami ze světa hudby nese ovoce. Nehledě nato, že to podporují i samotní hudební vydavatelé, kterí tím lépe ochrání práva svých umělců.

Mobilní telefony získávají další možnosti a je jen otázkou času, kdy se s podobným projektem objeví konkurenční operátoři.