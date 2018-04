Eurotel dokáže doručit MMS jako skutečnou pohlednici

Až pojedete na dovolenou do zahraničí, nezapomeňte si s sebou vzít nový mobil s digitálním fotoaparátem a podporou MMS. Určitě se vám bude hodit a pomůže vám ušetřit za poštovné za poslání pohlednic domů. Díky nové služeb Eurotel MMS Pohled totiž můžete poslat multimediální zprávu, kterou Eurotel doručí jako klasickou papírovou pohlednici.

Použití této služby samozřejmě není omezeno jenom na zahraničí. MMS Pohled můžete posílat i z České republiky. Omezeni nejsou ani příjemci – ti se mohou nacházet kdekoliv na planetě, kam je možné poslat pohlednici poštou. Cena za využití MMS Pohledu je 19,90 Kč + cena za poslání MMS (9,50 Kč u Go, 9,98 Kč u tarifních zákazníků). V mobilu si před pořízením fotografie nastavte nejvyšší kvalitu obrazu. Dejte si ale pozor na to, aby maximální velikost MMS nebyla větší než 30 kB – to je totiž maximální velikost MMS, kterou síť Eurotelu zpracuje.

Službu si nemusíte nijak aktivovat, stačí jenom poslat multimediální zprávu na telefonní číslo 999505 (platí i pro posílání MMS z roamingu). MMS musí obsahovat obrázek a text v tomto formátu:

jméno*ulice číslo*PSČ město*(nápis na přední stranu s obrázkem) text zprávy

nebo

jméno*ulice číslo*PSČ město*text zprávy

Text zprávy může obsahovat až 1000 znaků. PSČ a město můžete prohodit – software u Eurotelu si s tím poradí. Po odeslání MMS vám přijde potvrzující textová zpráva, která obsahuje vámi zadanou adresu. Pokud do hodiny na tuto textovou zprávu neodpovíte, bude vaše pohlednice předána ke zpracování a odeslání. Když odpovíte, použije se opravená nebo nová poštovní adresa.

Výsledná pohlednice může vypadat i takto. Font možná nebude každému vyhovovat, ale text přečte každý. Eurotel uvažuje o tom, že by v případě intenzivnějších stížností zákazníků font změnil.

Eurotel slibuje, že pohlednice určené adresátům v České republice přijdou do dvou pracovních dnů. Pohlednice se doručují prostřednictvím České pošty. Samotnou výrobu a předání pohlednic Poště zajišťuje Expansiongroup, která také provozuje podpůrné stránky www.poslifoto.cz. Při výrobě se kontrolují obrázky na pohlednicích. Pokud jsou podle názoru odpovědného pracovníka příliš soukromého charakteru, nebo jinak nevhodné pro doručení jako pohlednice, jsou doručeny příjemci v obálce.

MMS Pohled od Eurotelu je bezesporu jednou z nejzajímavějších služeb, které jsou majitelům mobilů přístupné prostřednictvím multimediálních zpráv. Zákazníci mohou při posílání pohlednic ze zahraničí ušetřit (peníze i čas). Přitom jejich pohlednice budou originální a díky tištění textu i velmi čitelné. Všichni víme, že text na pohlednicích je občas tak naškrábaný, že často jenom odhadujeme, co nám chtěl někdo napsat. Klasickou pohlednici si navíc můžeme na rozdíl od té multimediální v mobilu vystavit.

I když jistě se najde dost lidí, kterým tato forma posílání pohlednic vyhovovat nebude – ručně psaný text a exotická poštovní známka mají přece jenom svoje kouzlo, nemluvě o mnohem kvalitnějších fotografiích na klasických pohlednicích. Jenže do posílání MMS pohlednic vás nikdo nenutí. A za vyzkoušení tato služba rozhodně stojí.