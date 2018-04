EuroTel Diár - Internetový plánovač

Dnes jsme se podívali na zoubek Internetovému diáři. Na serveru www.diar.sk nalezneme docela zajímavou free službu, která nám usnadní život.

Jedná se o SMS plánovač, do kterého si napíšete důležité schůzky například a ony se vám v určený čas pošlou na mobilní telefon v podobě SMS zprávy. Podobnou službou disponuje na svých stránkách Paegas.

Pokud se rozhodnete používat zasílání e-mailů z plánovače na mobil, tak přímé rozesílání funguje zatím pouze pro majitele Eurotel GSM, Globtel GSMSlužba, Prima a Dr.Mobil karet. Pro tyto jsou předdefinované volačky v políčku pro vložení čísla svého mobilního telefonu.

Jak jsem již psal, registrace je bezplatná a používání této služby také. Po odsouhlasení smlouvy akorát vyplníte formulář, který se vás ptá pouze na druh připojení k Internetu, věk apod. Po té na následující stránce akorát vyplníte e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu a login jméno, kterým budete vstupovat do systému. Poté vám buď na mobil nebo na váš e-mail přijde heslo k vašemu účtu a můžete se rovnou pustit do přihlašování a plánování.

Bohužel posílání zpráv přímo na mobil jsem nemohl jakožto uživatel Paegasu vyzkoušet, ale pokud vyplníte adresu, která se vám forwarduje na mobilní telefon, tak máte vyhráno.

Po obdržení hesla k vašemu profilu se můžete vesele nalogovat a dosyta se vyřádit. Pokud tedy nejste nároční a stačí vám pouze následující možnosti.

Nyní bych chtěl upozornit na skutečnost, že pokud zprvu nezadáte váš telefon, tak se alespoň mně úspěšně nezdařilo ho kdekoliv jinde přidat. V nastavení profilu se mi tedy objevilo jen změna hesla, e-mailové adresy a přístupového jména.

Hlavní schopností každého plánovače obvykle bývá přidávání událostí … nejinak je tomu i u EuroTel Diára. Zadáte si text zprávy, který vám přijde buď jako SMS nebo jako mail - způsob dopravy si zvolíte sami. Dále zadáte čas, datum a rok a eventuální periodicitu zasílání zpráv. Je zde na výběr jednoduché poslání zprávy, denní cyklus, opakování po týdnu, po měsíci a po roce. Bohužel si můžete při zadávání vybrat jen z roku 1999 a 2000, což nám vadit nemusí, pokud si nenaplánujeme před volbami za pár let rozjetí nějaké větší kampaně.

Při psaní zprávy se vám odečítají v pravém horním rohu čísílka, abyste věděli, co si můžete dovolit poslat za dlouhý text, pokud by se jednalo o upozornění SMS zprávou.

Pod volbou události se nám rýsuje výpis všech zadaných schůzek a termínů, které jsou ještě aktuální. K dispozici máme paměť celkem na 50 různých termínů. Můžete zde termíny editovat nebo mazat.

V menu kalendář nalezneme vcelku dobře zpracovaný kalendář.Vidíme vždy celý aktuální měsíc a dny, které máme před sebou jsou aktivní a svítí vedle nich znaménko +, po jehož stisknutí se přidá do seznamu událostí další zápis. Samozřejmě, že je zde možnost nechat si zobrazit kalendář i na jiné měsíce, či roky (1998/1999/2000).

Tato služba je dle mého soudu pěkná a jistě užitečná, ale nemyslím si, že bych ji například já v něčem využil. Nemyslím si ani, že by ji využila většina lidí, které znám. Tento plánovač využije opravdu jen člověk, který si dá práci, aby přepsal všechny své schůzky z diáře na Internet a nic jiného po této aplikaci nepožaduje. Já osobně bych raději, pokud možno, zůstal u Outlooku, který mi v určený čas pošle to, co potřebuji a data z něj nemusím nikam duplikovat. Věřím, že většina lidí nemá pevnou linku, aby si na ní nechali běžet outlook pro posílání upozornění a těm bych doporučil zůstat u starých osvědčených elektronických diářů, které v sobě zahrnují i jiné užitečné aplikace navíc a u kterých nehrozí, že vám díky kolapsu mobilní sítě přijde SMS zpráva o pár hodin později, což by mohlo být nepříjemné následky.